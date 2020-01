Où est Ben Field maintenant? Catching a Killer lève le voile sur un horrible meurtre via Channel 4 – HITC

Catching a Killer est de retour sur Channel 4 avec le macabre conte de Peter Farquhar et de son tueur Ben Field.

Il n’y a rien de tel qu’un vrai documentaire sur le crime pour vraiment captiver le public et le faire remettre en question la nature de ceux qui ont commis un crime atroce.

Catching a Killer de Channel 4 a été l’un des plus populaires ces dernières années avec un cinquième épisode à venir en janvier 2020.

Cette fois-ci, Catching a Killer raconte l’histoire de Peter Farquhar et comment il a été lentement tué par quelqu’un en qui il pensait non seulement avoir confiance mais aussi aimer.

Ce qui rend ce cas bizarre encore plus effrayant, cependant, c’est que le tueur, Ben Field, était passé complètement sous le radar jusqu’à ce que le voisin de Peter Farquhar meure également peu de temps après et que les soupçons de la police aient commencé à émerger.

Channel 4’s Catching a Killer: A Diary from the Grave

Catching a Killer: A Diary from the Grave suit les événements qui ont conduit à la mort du professeur âgé Peter Farquhar et à l’arrestation de son assassin Ben Field.

Un journal de la tombe est en train d’attraper le cinquième épisode d’un tueur depuis 2017 et semble être l’un des plus fascinants et des plus obsédants à ce jour.

L’épisode d’une heure et demie est diffusé à 21 h sur la chaîne 4 le lundi 13 janvier et sera ensuite disponible en streaming sur All 4.

Le cas de Ben Field

Lorsque le professeur âgé Peter Farquhar est décédé en 2015, sa mort n’était pas considérée comme suspecte. Cependant, lorsque son voisin d’à côté, une femme âgée du nom d’Ann Moore-Martin est décédée à peine 18 mois plus tard, la police s’est sentie obligée de réexaminer le cas d’origine et a découvert un complot horrible d’amour et de manipulation.

Ils ont trouvé les journaux intimes de Peter Farquhar, 69 ans, qui documentaient son temps et sa relation avec le gardien de l’église Ben Field, 28 ans, et ce qu’ils ont déniché est suffisant pour vous envoyer des frissons dans le dos.

Au cours de plusieurs mois, Ben Field a travaillé pour se rapprocher de Peter, à tel point qu’il a été inscrit dans son testament. Pendant ces mois de manipulation, Field a également empoisonné lentement Peter, le dopant avec de la drogue.

Incroyablement, ce n’est que lorsque Field a fait la même chose avec la voisine de Peter, la pratiquante âgée Ann Moore-Martin, que la police a commencé à se méfier.

Où est Ben Field maintenant?

Tout un réseau de prétendus co-conspirateurs a été mis en place, mais c’était Ben Field au centre de l’affaire quand il est allé à Oxford Crown Court en août 2019.

Après une longue affaire judiciaire, Ben Field a été condamné à la prison à vie en octobre 2019 pour le meurtre de Peter Farquhar et purger une peine minimale de 36 ans.

Catching a Killer est diffusé sur Channel 4 à 21 heures le lundi 13 janvier, l’épisode étant également diffusé sur All 4.

Dans d’autres nouvelles, arrêtez de blâmer The Walking Dead et Game of Thrones pour la même erreur