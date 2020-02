Où est Brett Collins maintenant? Ses pensées sur Jeremy Bamber ont-elles changé? – HITC

Son ancienne croyance en l’innocence de Jeremy Bamber a été révisée.

Les fans de White House Farm sont curieux à propos de Brett Collins alors que la série se termine.

Eh bien, nous sommes impressionnés!

Il y a tellement de grands drames criminels, mais l’un des meilleurs de la mémoire récente devrait être White House Farm.

Il est arrivé sur ITV le mercredi 8 janvier 2020, offrant au public six épisodes de drame captivant et concentrant son objectif sur des événements captivants de la vie réelle. Les écrivains Kris Mrksa et Giula Sandler aident à peindre un portrait des meurtres de la Ferme de la Maison Blanche qui ont eu lieu en août 1985, ainsi qu’un casting formidable mettant en vedette Stephen Graham et au-delà.

June et Nevill Bamber ont été assassinés à l’intérieur de leur ferme, et la fille adoptive Sheila Caffell et ses fils jumeaux de six ans, Daniel et Nicholas, ont également été tués.

Jeremy Bamber, 24 ans, a survécu.

Brett Collins: Ferme de la Maison Blanche

Brett Collins était l’ami de Jeremy Bamber et est interprété dans White House Farm par l’acteur Alfie Allen. Il a cru une fois à l’innocence de Jeremy et a même demandé à un avocat de l’aider à le défendre.

Selon le Mirror, il a aujourd’hui 65 ans et vit en Nouvelle-Zélande.

Fait intéressant, il a récemment dévoilé ses opinions sur Jeremy et a raconté ses expériences avec lui, affirmant que le nouvel alibi d’un tueur avec un fusil à la main à la fenêtre n’a aucun poids.

Plongeons plus profondément…

Brett Collins parle de Jeremy Bamber

La croyance de Brett en l’innocence de Jeremy a radicalement changé au fil des ans. Pendant plus de trente ans, il est resté silencieux sur sa position sur le tout, mais maintenant, il s’est prononcé.

Comme souligné par la source précédente [Mirror], il a exprimé à la suite de l’appel et de l’alibi de Jeremy: «Il [Jeremy] n’a jamais amené quelqu’un à l’intérieur ou vu à la fenêtre lorsque la police était là avec moi. Ce ne sont que des taureaux ** t. “

Cela sonne certainement surprenant, et en reflétant ses convictions antérieures, il a adressé la question: «J’ai eu un avocat pour représenter Jeremy lors de son procès et à ce stade, j’ai cru en lui. Mais comme le temps a passé et que j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir aux choses, j’ai totalement changé d’avis… “

Il est même allé jusqu’à dire: «Jérémie devrait mettre fin à cet appel, arrêter de faire bouger les choses et laisser les gens tranquilles. Il ne devrait jamais être libéré de prison. »

Brett Collins sur les meurtres de la Ferme de la Maison Blanche

L’ancien ami de Jeremy a jeté encore plus de lumière sur l’histoire.

Se souvenant des funérailles de la famille, il a soutenu: «Lors des funérailles, Jeremy n’était pas déprimé ou vraiment déprimé. Il faisait des blagues et était presque théâtral… Après les meurtres, il m’a demandé d’aller à la ferme avec lui et de l’aider à prendre toutes les précieuses choses qu’il avait choisies pour aller aux enchères à Londres. Il a littéralement fouillé la maison dans chaque endroit caché en saisissant des poignées d’argent. »

L’entrevue dépeint certainement les choses sous un nouveau jour, et il sera intéressant de voir ce qu’il a d’autre à dire sur le cas à mesure qu’il évolue.

