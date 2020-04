Où est Charlie Methven maintenant? Netflix lève le couvercle sur un réalisateur non conventionnel – HITC

Sunderland ‘Til I Die est de retour sur nos écrans pour sa deuxième saison tant attendue.

Il semble y avoir une réelle envie de documentaires sportifs à la volée en ce moment.

Popularisés, certains pourraient dire, par la série All or Nothing: Manchester City d’Amazon, nous avons vu toute une série de docuseries de style similaire ces dernières années.

Que ce soit une série plus footballistique sur Leeds United, le Borussia Dortmund et l’équipe nationale brésilienne sur Amazon ou se concentrer sur un sport totalement différent dans la Formule 1 de Netflix: Drive to Survive, il y a certainement beaucoup à faire.

La série principale de football de Netflix est Til I Die de Sunderland, qui a fait ses débuts dans la saison 1 en 2018, mais maintenant, la série est de retour pour sa saison 2 tant attendue et elle lève le couvercle sur une autre campagne troublée au Stadium of Light and the des gens dans les coulisses qui font vibrer le club.

Un de ces personnages est Charlie Methven, que nous rencontrons dans le premier épisode de la nouvelle série. Mais qui est exactement ce personnage non conventionnel et où est-il maintenant dans le monde?

Après la première arrivée de Sunderland “ Til I Die ” sur Netflix le 14 décembre 2018, la série a fait un retour bienvenu sur nos écrans le 1er avril 2020, pour un deuxième lot d’épisodes tant attendu.

Alors que la première série détaille les difficultés de Sunderland lors de la saison de championnat 2017/18, qui les a vu relégués, la série 2 suit l’équipe sous un nouveau propriétaire et une nouvelle direction alors qu’ils se lancent dans une autre saison difficile en League One, le troisième niveau du football anglais.

Qui est Charlie Methven?

Charlie Methven est en vedette dans l’épisode 1 de la série 2.

Lorsque nous le rejoignons dans la série, il est l’un des directeurs de Sunderland et est copropriétaire du club.

Charlie a occupé plusieurs postes tout au long de sa carrière, y compris le conseil en relations publiques, le journalisme et l’édition.

Son incursion dans le football avec Sunderland n’est cependant pas sa première, car lui et son copropriétaire, Stewart Donald, ont également tenté d’acheter Oxford United en 2014 mais ont été surenchéris.

Dans Sunderland «Til I Die», le non-sens et indélicat Charlie Methven dirige l’équipe marketing du club et cherche à revitaliser l’expérience de la journée avec une nouvelle musique d’avant-match et mène le mouvement pour installer de nouveaux sièges dans le Stadium of Light.

Où est Charlie Methven maintenant?

Les nouveaux propriétaires de Sunderland sont un sujet de discussion énorme dans les premiers épisodes de la deuxième saison de Sunderland «Til I Die» et parlent à plusieurs reprises de la reconstruction du club à long terme.

Cependant, cela peut surprendre de nombreux fans non-Sunderland lisant que Charlie Methven n’est plus au club en tant que directeur et que lui et son copropriétaire Stewart Donald cherchent à vendre le club.

Après avoir pris les rênes en mai 2018, la relation des nouveaux propriétaires avec les fans a rapidement commencé à se détériorer, en particulier après que des commentaires «mal choisis» de Charlie Methven aient bouleversé un certain nombre de supporters.

En décembre 2019, il a été annoncé que Donald et Methven envisageaient officiellement de vendre le club et Charlie a démissionné de son rôle de directeur de club, affirmant que sa démission était due à des pressions commerciales et familiales.

Dans une déclaration du club publiée en janvier 2020, les propriétaires du club ont déclaré que «le succès à long terme ne peut pas être atteint par un club désuni».

La saison 2 de Sunderland «Til I Die» est disponible en streaming dès sa sortie le 1er avril 2020.

