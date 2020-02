Où est Dan Schneider maintenant? Un documentaire sur Netflix met en lumière un véritable héros – HITC

Le dernier en date de Netflix est le documentaire le plus captivant de l’année à ce jour.

L’année dernière a été massive pour le service de streaming populaire et ils ont livré certains de leurs originaux les plus satisfaisants à ce jour. Cependant, nous dirions que c’est le domaine des documentaires dans lesquels ils l’ont vraiment mis hors du parc. Ils nous ont donné les goûts de Fyre, American Factory, Tell Me Who I Am, Don’t F ** k With Cats: Hunting an Internet Killer, The Great Hack, The Black Godfather et tant d’autres joyaux.

Il n’y a cependant aucun signe de ralentissement en 2020, heureusement!

Ils ont livré de nouvelles saisons de favoris comme It’s Always Sunny à Philadelphie et BoJack Horseman, de nouvelles séries comme The Stranger et des films acclamés par la critique comme Uncut Gems. Avec les documentaires, ils poursuivent également leur séquence.

Plongeons-nous plus profondément dans The Pharmacist…

Dan Schneider dans The Pharmacist

Les héros ne portent pas tous des capes…

Cette série documentaire en quatre parties est arrivée sur Netflix le mercredi 5 janvier 2020 et a présenté à beaucoup l’histoire incroyable de Dan Schneider, qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes.

À travers des interviews, des dialogues enregistrés, des images et au-delà, nous racontons la lutte de Dan après la mort de son fils – Danny Schneider Jr. – après avoir été abattu et tué alors qu’il allait acheter de la drogue.

L’humble pharmacien a décidé d’essayer de trouver les responsables du meurtre, mais ce n’était que le début.

Son enquête a déclenché un réveil, et il a continué à explorer les origines de la toxicomanie et les liens troublants que cela avait avec les prescriptions illégales et les grandes entreprises.

Il est absolument fascinant, mais jetons un œil au-delà du documentaire.

Où est Dan Schneider maintenant?

Selon The Cinemaholic, Dan reste incroyablement compatissant et désireux de redonner à la communauté, tout en aidant les autres à ce jour.

Après que l’ouragan Katrina a détruit sa maison familiale, il a déménagé dans la banlieue de North Shore à Mandeville, créant une nouvelle vie. Mais, bien sûr, tous les éléments de preuve qu’il a minutieusement obtenus au cours de son enquête lui sont toujours chers, et toujours en sa possession.

La même source comprend qu’ils sont étiquetés comme suit: «Tunnel of Hope», «Dr. Cleggett WWEP »et« Danny Murder Investigation ». Ils restent, mais ils sont maintenant un souvenir d’un chapitre de sa vie; il passe très rarement en revue le contenu.

En ce qui concerne le travail, il est actuellement semi-retraité mais prend occasionnellement des fonctions chez Bradley’s, qui figure dans le documentaire. Dans ses temps libres, il aime jardiner et passer du temps avec ses deux petits-enfants – un bonheur entièrement gagné.

Dan Schneider s’ouvre

Dans une interview en 2017 – selon Heavy – il a admis qu’il pensait négativement à un cas similaire de trois jeunes hommes tués dans un trafic de drogue avant les événements explorés dans The Pharmacist. Bien qu’il ne l’ait pas exprimé clairement à l’époque, il a révélé qu’il pensait que les victimes auraient dû mieux savoir pour s’impliquer.

Cependant, comme le montre le documentaire, le meurtre de son fils l’a exhorté à approfondir la cause d’un tel comportement. Les drogues ont le pouvoir effrayant de changer la façon dont les gens agissent et pensent, avec des conséquences déchirantes.

Quant au crime en général, en parlant à la WDSU, il a discuté de sa conviction que les gens devraient se lever: «Je n’étais pas ravi du travail de la police, mais j’ai de la compassion pour eux… Ils ont un gros travail et sans la communauté en les aidant, nous n’allons pas réduire ces meurtres et ces vols de voiture, alors levez-vous. »

