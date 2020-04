Où est filmé Brews Brothers? La série humoristique Netflix se met à rire – HITC

Il a finalement atterri sur Netflix, mais où est filmé Brews Brothers?

Netflix, si vous pouviez garder les comédies à venir, ce serait formidable.

En ce moment, nous recherchons tous le rire partout où nous le pouvons, et si vous avez besoin de vous réconforter, Netflix a une large gamme de titres à écouter.

Parmi leur sélection, vous trouverez des artistes comme It’s Always Sunny à Philadelphie, Peep Show, Big Mouth, Brooklyn Nine-Nine, Trailer Park Boys et plus encore. Comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les goûts, et si vous êtes décontracté et facile à regarder, alors ne cherchez pas plus loin que Brews Brothers.

Créée par Greg Schaffer, la série a frappé les services de streaming le vendredi 10 avril 2020 et met en vedette Alan Aisenberg et Mike Castle dans le rôle de Wilhelm et Adam Rodman, deux frères qui s’efforcent de garder les pintes qui coulent dans leur brasserie pendant les périodes difficiles.

Une multitude de personnages sont présentés à travers les huit épisodes agréables de la série, créant une frénésie venteuse et divertissante.

Où est filmé Brews Brothers?

Comme l’a souligné The Cinemaholic, il n’y a aucune confirmation quant au lieu de tournage de Brews Brothers.

La grande partie de la série se déroule dans la brasserie appartenant aux personnages principaux, située dans le récit à Van Nuys, en Californie.

Étant donné que l’ensemble du spectacle se déroule à peu près dans le quartier de Los Angeles, il serait peut-être sage de prédire que c’est également là que le tournage a lieu.

L’acteur de Wilhelm Rodman, Alan Aisenberg, a récemment mis en ligne une photo promotionnelle sur Instagram et l’emplacement tagué était en effet Van Nuys, en Californie. Bien que cela puisse être dû au fait que Brews Brothers se déroule là-bas, cela suggère également qu’ils ont également tourné là-bas.

Netflix: Casting des Brews Brothers

Il y a de grands talents qui apportent leur charme à la série. Découvrez quelques-uns des acteurs ci-dessous:

Alan Aisenberg comme Wilhelm

Mike Castle comme Adam

Carmen Flood en tant que Sarah

Marques Ray comme Chuy

Zach Reino comme Elvis

Inanna Sarkis comme Becky

Braxton Herda en tant qu’adolescent Wilhelm

Cameron James McIntyre comme Teen Adam

William Samiri en tant que jeune Adam

Adam Foster Ballard comme client

Si vous souhaitez découvrir plus d’acteurs, assurez-vous de vous diriger vers IMDb.

