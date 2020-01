Où est filmé le Seigneur des Anneaux d’Amazon? Une nouvelle série télévisée partage le lieu de tournage avec The Meg – HITC

La série Lord of the Rings d’Amazon Prime vient de se rapprocher.

Quand il a été annoncé pour la première fois en 2017 qu’Amazon allait créer une émission télévisée basée sur les romans acclamés du Seigneur des Anneaux, il y avait beaucoup de trépidation, pour le moins.

Non seulement J.R.R. Les livres de Tolkien sont considérés comme certains des meilleurs romans fantastiques jamais réalisés, mais la trilogie dirigée par Peter Jackson qui sort entre 2001 et 2003 est considérée par beaucoup comme une perfection cinématographique.

Étant donné que la trilogie cinématographique a moins de 20 ans, relire l’histoire du Seigneur des Anneaux sous forme de télévision si tôt semblait un peu prématuré.

Cependant, depuis que la série a été annoncée pour la première fois, de nouveaux détails sont lentement apparus sur les spécificités de la série et il pourrait bien s’agir d’un élément à surveiller.

Le Seigneur des Anneaux sur Prime: ce que nous savons jusqu’à présent

Plutôt que de simplement raconter l’histoire du Seigneur des Anneaux que nous connaissons tous, en se concentrant sur Frodon et son voyage au Mordor avec le One Ring, la série télévisée d’Amazon semble aller dans une direction nouvelle et fascinante.

C’est parce que le spectacle se déroulerait au deuxième âge de la Terre du Milieu, 3000 ans avant les événements dans les films ou les livres du Seigneur des Anneaux.

Le Second Âge de la Terre du Milieu lui-même a duré 3 441 ans et s’est terminé par la défaite de Sauron aux mains d’Isildur, que nous voyons dans le prologue de La Communauté de l’Anneau.

C’est un territoire vierge en ce qui concerne le cinéma et la télévision, ce qui pourrait signifier que nous sommes dans une toute nouvelle histoire se déroulant en Terre du Milieu, ce qui est pour le moins une perspective passionnante.

Où est filmé le Seigneur des Anneaux d’Amazon?

Bien que la série télévisée Lord of the Rings d’Amazon puisse différer dans sa période, le cadre et le lieu de tournage n’ont pas changé, la maison spirituelle de la Terre du Milieu en Nouvelle-Zélande accueillant l’émission pendant le tournage.

Cependant, alors que la trilogie cinématographique de Peter Jackson était basée dans la capitale néo-zélandaise de Wellington, la série d’Amazon sera basée dans et autour de la ville d’Aukland en raison du fait que les suites Avatar de James Cameron sont tournées à Wellington.

Selon le site Web de New Zeland, Stuff, on pense que les studios de cinéma d’Aukland hébergeront la série Lord of the Rings d’Amazon et serviront de base lorsque le tournage de l’émission se déplacera sans aucun doute dans la campagne néo-zélandaise.

La rumeur dit également que plusieurs lieux dans la ville d’Aukland ont été sélectionnés pour le tournage, mais les lieux exacts n’ont pas été révélés.

En plus d’héberger le Seigneur des Anneaux d’Amazon, le film le plus célèbre d’Aukland à ce jour avec Jason Statham avec The Meg.

Les premiers membres du casting ont été révélés!

Au cours des derniers mois, Amazon a lentement distribué des informations aux fans, y compris le réglage, et a maintenant révélé la distribution principale de la série dans son intégralité.

Bien que nous ne connaissions pas les rôles que chaque acteur jouera, la distribution présente certainement des noms qui font froncer les sourcils:

Robert Aramayo

Owain Arthur

Nazanin Boniadi

Tom Budge

Morfydd Clark

Ismael Cruz Córdova

Ema Horvath

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Megan Richards

Dylan Smith

Charlie Vickers

Daniel Weyman

Le tournage de la série devrait commencer en février 2020 avec une date de sortie en 2021 qui semble très probable au moment de la rédaction, bien que rien n’ait été confirmé.

