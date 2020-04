Où est filmé Normal People? Explorez l’Irlande dans le nouveau drame de BBC One – HITC

Normal People est arrivé sur la BBC mais où la série a-t-elle été filmée?

Il peut souvent y avoir une certaine tension lorsqu’un livre populaire ou à succès est adapté dans un film ou une série télévisée.

L’histoire fonctionnera-t-elle lorsqu’elle sera racontée à l’écran plutôt que sur la page? Le casting répondra-t-il aux attentes des lecteurs?

Il y a une myriade de problèmes potentiels avec une adaptation mais Normal People, l’adaptation par la BBC du roman primé du même nom de Sally Rooney, semble avoir ignoré tous ces soucis et a brisé la série hors du parc.

Après avoir fait ses débuts sur BBC iPlayer, la série fait maintenant ses débuts télévisés sur BBC One, mais où est le spectacle et par extension, quels lieux de tournage ont été utilisés?

Des gens normaux à la BBC

Normal People est arrivé sur BBC iPlayer le 26 avril et fait également sa première apparition sur BBC One le 27 avril.

La série suit deux adolescents, Connell et Marianne, et plonge dans leur amitié et leur relation au fur et à mesure qu’ils se rapprochent et s’éloignent au cours des études secondaires et universitaires.

Où est placé Normal People?

Normal People se déroule, dans un premier temps, dans une école secondaire du comté de Sligo en République d’Irlande avant de passer au Trinity College de Dublin au fil de l’histoire.

Connell et Marianne se rencontrent pour la première fois à l’école secondaire et Marianne parvient à persuader Connell de la rejoindre à l’université où leur relation est mise à rude épreuve.

Où a été filmé Normal People?

De manière impressionnante, l’adaptation de la BBC reste fidèle à son matériel d’origine.

Le tournage a eu lieu en mai 2019 en République d’Irlande tandis que certaines scènes ont également été tournées en Suède et en Italie.

Pour les scènes du Trinity College de Dublin, l’emplacement réel a été utilisé, tout comme les véritables étudiants de l’université.

Il y a beaucoup à dire pour avoir des lieux de tournage authentiques et c’est rafraîchissant de voir que les gens normaux ont fait un effort supplémentaire.

Normal People, avec Aislin McGuckin dans le rôle de Denise, commence à 21 h sur BBC One et continue d’être diffusé chaque semaine à la même heure. Alternativement, les fans peuvent regarder la série complète de 12 épisodes sur BBC iPlayer dès maintenant.

