Où est filmé Save Me? Le drame de Lennie James revient à Sky Atlantic – HITC

Le public se demande où est filmé Save Me alors qu’il revient sur les écrans.

C’est de retour à la télévision, mais où est filmé Save Me?

Cette année, la télévision devrait s’améliorer beaucoup…

Nous avons déjà eu des drames captivants comme White House Farm, Deadwater Fell et, du côté plus léger, de nouvelles saisons de It’s Always Sunny à Philadelphie, Sex Education et plus encore.

Maintenant, Sky Atlantic nous invite à revoir la première série du fantastique thriller dramatique Save Me avant de nouveaux épisodes.

C’est vrai, la série 2 est en route et prête à nous réunir avec Nelly Rowe (jouée par Lennie James). La recherche de sa fille disparue s’intensifie, le plongeant de plus en plus dans les milieux criminels. Une grande bande-annonce a récemment fait surface, qui voit les nombreuses personnes autour de Nelly croire que sa quête est une cause perdue, mais il est loin d’abandonner.

Elle devrait arriver le mercredi 1er avril 2020, mais à partir du mardi 18 février, Sky Atlantic présentera la première série. Prenons donc un moment pour réfléchir.

Sky Atlantic: paramètre Save Me

Pour la plupart, le récit se déroule dans le sud-est de Londres dans le quartier de Lewisham, qui, comme le public le sait, est incroyablement important pour l’histoire à portée de main.

Notre protagoniste est l’incarnation même du sud de Londres, devenant un peu le paysage. Il vit dans un domaine communal appelé les tours à Deptford, mais naturellement, nous le voyons naviguer dans le grand Londres à mesure que l’intrigue s’épaissit, rencontrant ceux de la communauté et au-delà.

Comme l’a noté l’Express, la créatrice et star Lennie James a parlé de la décision de l’installer à Lewisham: «C’est un endroit que je connais, j’avais des membres de la famille vivant dans et autour de ce genre d’endroit et je voulais me tester pour voir si je pouvais écrire un thriller… quand j’y ai pensé, le placer à Lewisham était tout simplement logique pour moi… je voulais célébrer cette partie de Londres. »

Où est filmé Save Me?

Selon la source précédente [Express], Lennie a également ajouté: “Il y avait des noms de lieux que je reconnais en tant que sud-londonien, et les gens reconnaîtront.”

Eh bien, si vous connaissez le sud de Londres, vous les reconnaîtrez certainement, car la production a été filmée sur des lieux réels.

Les plans extérieurs des appartements ont en effet été filmés dans le sud-est de Londres. D’autre part, les intérieurs ont été abattus dans un complexe à Stratford.

Le public reconnaîtra un certain nombre de rues lors de son tournage à travers Londres, la pierre angulaire de la communauté – le pub Palm Tree – étant un véritable endroit. Vous pouvez le trouver dans le Mile End.

Save Me: le bonus du tournage sur place

C’était vraiment une excellente idée de filmer sur place, ajoutant un vrai sens de l’authenticité à la plupart des scènes.

Évidemment, c’est quelque chose que les créateurs avaient en tête! Selon l’Express, le producteur Patrick Schweitzer a déclaré à Broadcastnow.co.uk: «Nick et moi voulions que les espaces nous intimident un peu plutôt que de l’avoir à notre façon… À travers le spectacle, cela produit une magie que nous don ne crois pas qu’on aurait pu les trouver en studio. »

Comme il le dit, cela a ses limites, mais vous ne pouvez tout simplement pas nier les résultats.

Dans les autres nouvelles, Sky’s Cobra a été renouvelé.