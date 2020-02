Où est HMP Foston Hall? Prison saison 2 change de lieu de tournage – HITC

La série captivante est de retour sur les écrans pour explorer la vie dans une autre prison.

HMP Foston Hall est le décor des nouveaux épisodes de Prison series 2.

Il est sûr de dire que nous l'avons tous encore…

La passion pour les documentaires n’a fait que grandir ces dernières années, et nous en avons vu un afflux nécessaire se produire. Les services de streaming tels que Netflix ont vraiment tiré le meilleur parti de la demande, servant un large éventail d’exemples remarquables, de The Pharmacist à American Factory.

Comme vous le savez, Channel 4 est depuis longtemps au cœur du divertissement non fictif, visant à nous éduquer et à nous éclairer sur un large éventail de sujets.

L’un des meilleurs qu’ils aient offerts au cours des deux dernières années devrait être la prison.

Prison: série documentaire Channel 4

La première série de la série documentaire Channel 4 Prison a offert au public la chance de regarder derrière les barreaux.

Il a offert un aperçu de la vie de ceux qui vivent avec les répercussions de leurs crimes, mais aussi de la vie de ceux qui y travaillent et de leurs relations avec les détenus.

La première série était composée de trois épisodes et a emmené les téléspectateurs dans le monde du HMP Durham. Là-bas, l’équipage a interviewé un éventail de personnes et a focalisé son attention sur les problèmes d’épidémie d’épices de «drogue zombie». Les épisodes suivants ont également porté sur la santé mentale et la violence.

Cependant, pour la deuxième saison, nous changeons de lieu du HMP Durham au HMP Foston Hall…

Où est HMP Foston Hall?

HMP Foston Hall est dans le village de Foston dans le Derbyshire, en Angleterre, DE65 5DN.

C’est une prison pour femmes et également un établissement pour jeunes délinquants. Il a été acquis par le service pénitentiaire de Sa Majesté dans les années 1950 et a exercé de nombreuses fonctions au fil des décennies, de la détention au centre d’immigration.

En 1997, il est devenu une prison pour femmes de catégorie fermée, à la suite de vastes rénovations.

Le gouverneur là-bas est Andrea Black et ils ont un site Web d’orientation qui facilite une gamme de besoins, que ce soit en matière de contact ou de soutien.

En savoir plus sur Prison sur Channel 4

Channel 4 a actuellement deux épisodes de la série 2 répertoriés.

Le deuxième épisode commencera à approfondir les effets de la violence, qu’elle soit émotionnelle, physique ou sexuelle. La source identifie que plus de la moitié des femmes (il y en aurait 300) souffrent de tels effets.

Cet épisode examinera le groupe de thérapie des détenus qui vise à aider ceux qui ont du mal à faire face.

Comme le souligne le Radio Times, un détenu a décrit la prison comme «… St Trinian’s on crack», qui, bien que dit en riant, illustre assez bien ce que certains des éléments les plus choquants que le documentaire capture.

