Où est Isauro Aguirre maintenant? Les essais de Gabriel Fernandez sur Netflix mettent en lumière un tueur brutal – HITC

Netflix a sorti un nouveau documentaire sur le vrai crime sous la forme de The Trials of Gabriel Fernandez.

Les vrais documentaires sur le crime ont explosé en popularité ces dernières années avec les programmes sinistres et grizzly qui captivent les téléspectateurs comme rien d’autre.

Au cours des dernières années seulement, nous avons vu Making a Murderer et The Disappearance of Madeleine McCann faire sensation sur le service de streaming Netflix et maintenant, les vrais fans de crime ont de nouvelles docuseries pour se coincer les dents.

The Trials of Gabriel Fernandez promet d’être l’une des séries de crimes les plus poignantes de Netflix, qui séduira et dérangera sans aucun doute les fans dans une égale mesure.

Les épreuves de Gabriel Fernandez

Les Procès de Gabriel Fernandez raconte l’histoire de la mort brutale et poignante de Gabriel Fernandez, 8 ans.

En l’espace de plusieurs mois, sinon plus, le jeune garçon a été effectivement torturé puis tué par sa propre mère, Pearl Fernandez et son petit ami.

En plus de cela, le système de protection sociale américain a également été examiné de près après la mort de Gabriel après que plusieurs travailleurs sociaux n’ont pas signalé ou pris des mesures qui auraient pu sauver la vie de Gabriel.

Qui est Isauro Aguirre?

Isauro Aguirre était le petit ami de Pearl Fernandez au moment du meurtre et aurait joué un rôle central dans les sévices subis par Gabriel Fernandez avant sa mort en 2013.

En 2018, lorsque Isauro Aguirre a comparu devant le tribunal pour son implication dans le crime, il avait 37 ans, ce qui signifie qu’il aurait eu environ 32 ans au moment de la mort de Gabriel.

Selon NBC News, Isauro Aguirre a systématiquement torturé Gabriel parce qu’il pensait que le garçon de 8 ans était gay.

Où est-il maintenant?

En 2018, Isauro Aguirre a été condamné à mort par le tribunal de l’État du comté de Los Angeles et, au moment de la rédaction du présent rapport, en février 2020, il se trouverait toujours en prison, dans le couloir de la mort, en attendant que sa peine soit exécutée.

Selon Heavy le 26 février, Isauro Aguirre est inscrit comme détenu à la prison d’État de San Quentin en Californie. Il a 39 ans et a été admis le 13 juin 2018. Son statut est inscrit comme condamné.

Depuis 2006, les exécutions de l’État en Californie ont été bloquées par des contestations judiciaires, ce qui signifie que plus de 740 détenus attendent leur condamnation.

La série de six épisodes, The Trials of Gabriel Fernandez, est arrivée sur Netflix le 26 février 2020 et est disponible en streaming maintenant.

