Où est Jeffrey Hall maintenant? Voici ce que sa phrase nous dit – HITC

La série a reçu des éloges considérables depuis son arrivée sur Netflix.

Le pharmacien a couvert tant de choses, mais où est Jeffrey Hall maintenant?

Il est rare qu’une émission parvienne à maintenir l’intrigue du début à la fin, mais cette série documentaire captivante de Netflix réussit facilement.

Le documentaire en quatre parties The Pharmacist a atterri sur Netflix le mercredi 5 janvier 2020 et brosse un portrait convaincant de la lutte de Dan Schneider pour la justice. Tout au long des épisodes, des interviews perspicaces, des images et de la documentation montrent la lutte du père pour attraper le tueur de son fils et s’attaquer à l’épidémie d’opioïdes.

Danny Schneider Jr. a été tué par balle lors d’un trafic de drogue, et l’insatisfaction de Dan à l’égard des procédures policières l’a conduit à rechercher lui-même les responsables.

Le pharmacien: Jeffrey Hall

L’affaire a finalement pris une pause lorsqu’une femme a révélé qu’elle avait été témoin de l’incident et, en fait, connaissait l’identité du coupable. Comme le note The Sun, il s’agit également du fils de son meilleur ami.

Le témoin de la fusillade n’a pas été nommé, mais la source précédente souligne qu’elle et Dan ont parlé une poignée de fois, et il a persisté à l’exhorter à informer les autorités de son récit.

Elle l’a finalement fait, ce qui provoque un tourbillon de problèmes et l’a amenée à entrer sous la protection des témoins avant le procès.

Le 14 mai 2000, la police a arrêté Jeffrey Hall et a plaidé coupable. Où est-il maintenant?

Où est Jeffrey Hall maintenant?

Compte tenu de la durée de sa peine, il est fort probable que Jeffrey sera désormais sorti de prison.

La source précédente [The Sun] souligne qu’il a été condamné à 15 ans de prison pour homicide involontaire.

Il avait 15 ans.

Heavy reconnaît que Jeffrey Hall s’est effectivement présenté comme témoin du crime une fois que l’argent de récompense de 10 000 $ a été affiché. Il a déclaré aux autorités que le crime avait été commis par un homme nommé «Scar Face». Pourtant, lorsque la police est allée arrêter le suspect, elle a découvert qu’il était déjà en prison à l’époque.

Bien sûr, Jeffrey a finalement été découvert.

Le pharmacien crée la confusion

C’est un grand documentaire, mais il en a laissé certains qui voulaient plus de réponses…

Dans un tweet, un spectateur a écrit [see above]: «Pourquoi Jeffrey a-t-il tué Dan Schneider? Le pharmacien ne dit pas vraiment pourquoi il l’a fait… De plus, Jeffrey aurait sûrement dû être assassiné, pas d’homicide involontaire? “

Un intervenant a répondu: «Cela sous-entend qu’il s’agit d’une initiative de gang / liée au statut par Jeffery et Shane. Jeffery parle de commencer ce style de vie après que sa mère l’ait brûlé; Shane dit à Dan que c’était de la «pression des pairs» et Dan demande si Jeffrey avait juste besoin de tuer quelqu’un et elle dit oui. »

