Où est Joe Exotic maintenant? Netflix explore la vie d’un gardien de zoo excentrique – HITC

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness lève le couvercle sur la figure controversée de Joe Exotic.

Netflix est peut-être mieux connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher mais ces dernières années, nous avons commencé à voir de plus en plus de contenu qui ajoute de la variété au service de streaming.

Cela se voit souvent dans des séries télévisées internationales telles que Ragnarok, The Protector et Crash Landing on You, mais nous avons également vu plus de séries documentaires arriver sur Netflix.

L’un des genres les plus populaires a été les séries de vrai crime comme Making a Murderer et The Disappearance of Madeleine McCann.

Maintenant, il y a de nouvelles docuseries sur le vrai crime sous la forme de Tiger King: Murder, Mayhem and Madness qui raconte l’histoire bizarre de Joe Exotic.

Qui est Joe Exotic?

Joe Exotic, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, était un gardien de zoo bien connu et un aspirant politicien.

Joe est devenu connu pour diriger le Greater Wynnewood Exotic Animal Park, qui est devenu la maison de plus de 200 grands félins, dont des Lions, des Tigres, des Pumas et plus encore.

En plus de cela, l’excentrique Joe Exotic s’est même porté candidat à la présidence américaine en 2016, obtenant 962 voix et en 2018, il s’est porté candidat au poste de gouverneur de l’Oklahoma où il a obtenu 664 voix.

La série Netflix, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, détaille la vie au parc animalier de Joe et même les longueurs auxquelles il irait pour s’assurer qu’il restait aux commandes.

Où est Joe Exotic maintenant?

Joe Exotic est actuellement en prison, la prison exacte est inconnue au moment d’écrire ces lignes.

Les raisons de son incarcération sont détaillées dans la série Netflix et comprennent la cruauté envers les animaux, mais le plus choquant, deux chefs de meurtre pour compte.

Pendant des années, Joe Exotic était à couteaux tirés avec Carol Baskin de Big Cat Rescue qui a poursuivi Joe avec succès en 2013.

Leur poursuite a finalement conduit Joe à rechercher un tueur à gages pour la faire tuer, mais l’un des hommes à qui il a parlé était un agent du FBI.

Le 7 septembre 2018, Joe Exotic a été arrêté et le 22 janvier 2020 a finalement été condamné à 22 ans de prison. Comme l’affaire est si récente, les détails de sa localisation sont actuellement inconnus.

Quand regarder Tiger King sur Netflix

Les docuseries en sept épisodes sont arrivées sur Netflix le 20 mars 2020 et sont disponibles en streaming maintenant.

Chacun des sept épisodes dure entre 41 et 48 minutes, vous pouvez donc participer à une longue séance de frénésie si vous prévoyez de parcourir toute la série en une seule fois.

Dans d’autres nouvelles, récapitulation de WWE: Monday Night Raw du 23 mars – AJ Styles compare The Undertaker à Tiger King de Netflix