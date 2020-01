Où est la boutique chez Diamond Dealers et Cockney Geezers? Le dernier documentaire de Channel 4! – HITC

Canal 4

Si vous aimez le bling, c’est une boutique que vous n’avez qu’à visiter.

Diamond Dealers et Cockney Geezers sont là et une visite de magasin est certainement à l’horizon!

Nous ne sommes entrés en 2020 que récemment et nous avons déjà vu tellement de bons programmes télévisés. Netflix nous a tenus très occupés avec les nouvelles saisons de It’s Always Sunny à Philadelphie et de Sex Education, mais il y a eu jusqu’à présent des drames exceptionnels à la surface, comme White House Farm.

Et les documentaires?

Il est sûr de dire que 2019 a été une excellente année pour les documentaires, et si vous êtes tout à ce sujet, alors Diamond Dealers et Cockney Geezers sur Channel 4 devraient fournir un divertissement de haut niveau.

Alors, allons-y…

Marchands de diamants et Cockney Geezers

Non, ce n’est pas une suite de Snatch!

Diamond Dealers et Cockney Geezers seront diffusés sur Channel 4 le lundi 20 janvier 2020 à 22h, avec des répétitions tout au long du mois selon le Radio Times.

Rapporté par le merveilleux Dani Dyer, ce document unique nous invite à explorer le monde d’un joaillier prestigieux, avec Judd, 26 ans, et ses amis Alex et Kallum au premier plan.

Nous rencontrons une gamme de clients qui viennent et il est intéressant de se faire une idée du travail que font ces gars et des marchandises qu’ils achètent par la porte. Beaucoup de temps est passé au magasin, même si le documentaire nous emmène aussi à New York à un moment donné!

Il y a des objets incroyables exposés, ce qui nous encourage à demander: où est la boutique?

Où est la boutique chez Diamond Dealers et Cockney Geezers?

La boutique de Diamond Dealers et Cockney Geezers est située à Bethnal Green, dans l’est de Londres.

Ça s’appelle Trotters Jewelers!

Vous pouvez le trouver au milieu de la multitude d’étals de marché dans la région, mais voici l’adresse: 350 Bethnal Green Rd, Londres, E2 0AH.

Au lieu de visiter, vous pouvez également consulter leur site Web. Sur le site, on peut lire: «Établis indépendamment à Bethnal Green, dans l’est de Londres depuis 1991, nous sommes connus pour notre gamme de pièces de diamant sur mesure uniques et de montres de luxe haut de gamme. Nous avons une vaste collection de bijoux de bagues, pendentifs, chaînes et plus. »

Suivez Trotters Jewelers sur Instagram!

Vous pouvez les trouver sur Insta…

Rendez-vous simplement sur @trottersjewellers; ils ont actuellement un impressionnant 270k followers! Ils ont récemment publié un article sur le documentaire en disant: “Vous ne vivez qu’une seule fois … jetez un petit coup d’œil dans le monde des Trotters Diamond Dealers et Cockney Geezers TONIGHT sur @ channel4 à 22 heures.”

Si vous aimez les montres, alors c’est une page essentielle à suivre – vous verrez ce que nous voulons dire!

