Où est la prison de Belmarsh? Entrez dans la fameuse prison de la nouvelle série ITV de Ross Kemp – HITC

ITV ramène Ross Kemp sur nos écrans dans un look spécial à l’intérieur de la prison de Belmarsh.

Ross Kemp est un pilier de la télévision britannique depuis des années.

Après avoir d’abord pris de l’importance sur le feuilleton de la BBC EastEnders, Kemp s’est fait un nom avec des séries documentaires percutantes qui donnent aux téléspectateurs un regard intérieur souvent sur le monde criminel.

Les fans de l’acteur et journaliste de 55 ans seront heureux d’apprendre que Ross Kemp reviendra sur nos écrans en 2020 avec une nouvelle série, emmenant les téléspectateurs à l’intérieur des murs de l’une des prisons les plus tristement célèbres du Royaume-Uni, le HMP Belmarsh.

Bienvenue au HMP Belmarsh avec Ross Kemp

Le jeudi 9 janvier, Ross Kemp revient sur nos écrans pour une nouvelle série en deux parties jetant un œil à l’intérieur d’une des prisons les plus tristement célèbres du pays.

Pour la première fois dans l’histoire de la prison, Ross Kemp et une équipe de caméramans auront accès à la prison pour documenter les conditions et les détenus.

Où est HMP Belmarsh?

HMP Belmarsh est situé dans la région de Thamesmead, au sud-est de Londres. La prison se trouve à quelques centaines de mètres de la rive sud de la Tamise et est située juste en face de l’aéroport de London City.

La prison a été construite en 1991 et est située sur le même site que le Woolwich Crown Court.

L’établissement de 29 ans est considéré comme l’une des prisons les plus dures du Royaume-Uni et, en 2008, la prison comptait une population carcérale de 910 personnes.

Pourquoi la prison a-t-elle une réputation aussi tristement célèbre?

Au fil des ans, le HMP Belmarsh a acquis la réputation d’être «la version britannique de Guantanamo Bay».

Ce surnom et cette fameuse réputation remontent au début des années 2000, lorsque, entre 2001 et 2002, la prison a accueilli un certain nombre de prisonniers qui ont été détenus indéfiniment sans inculpation, ce qui a par la suite été reconnu contraire à la loi sur les droits de l’homme.

En plus de cela, Belmarsh abrite également un certain nombre des criminels les plus connus du Royaume-Uni.

Tout au long de son histoire, Belmarsh a accueilli des personnes comme Abu Hamza al-Masri, le fondateur de WikiLeaks Julian Assange et plus récemment Tommy Robinson (de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon) qui apparaît dans la série Ross Kemp elle-même.

Bienvenue au HMP Belmarsh avec Ross Kemp commence sur ITV à 21h le jeudi 9 janvier.

