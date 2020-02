Où est la star de Boy Meets World Danielle Fishel maintenant?

Boy Meets World était l’une des émissions les plus populaires pour les jeunes dans les années 1990. Il a été créé en 1993, est devenu un phénomène culturel et a remporté plusieurs prix en cours de route.

Danielle Fishel, qui jouait Topanga Lawrence, était à l’époque l’une des stars de Boy Meets World. Cependant, cela fait de nombreuses années que la série n’a pas été diffusée pour la dernière fois, il n’y a donc aucun doute que les fans se demandent ce que Fishel pourrait être jusqu’à présent.

Bien sûr, sa vie a beaucoup changé. Lisez la suite pour découvrir ce que Fishel fait ces jours-ci.

Danielle Fishel était sur «Boy Meets World» pendant sept ans

Fishel avait des crédits d’acteur avant Boy Meets World, mais le spectacle lui a vraiment attiré beaucoup d’attention.

À l’origine, elle a commencé à jouer à Boy Meets World en tant que personnage mineur, mais elle a rejoint le casting principal à partir de la deuxième saison. Topanga était surtout connu comme l’intérêt amoureux du personnage principal, Cory Matthews. C’était aussi une fille très populaire et intelligente qui était sage au-delà de ses années.

Fishel a remporté un YoungStar Award en 1998 pour son travail sur Boy Meets World.

La série s’est finalement terminée en 2000 – après sept ans à l’antenne.

Ce que Danielle Fishel a fait après «Boy Meets World»

Fishel a continué à assumer beaucoup de travail d’acteur après Boy Meets World. Elle est apparue dans des films comme National Lampoon Presents Dorm Daze (2003), National Lampoon’s Dorm Daze 2 (2006) et Boiling Pot (2015).

De plus, elle a été l’hôte de quelques émissions comme Say What? Karaoké, The Dish et The Fuse 20.

De 2014 à 2017, Fishel et quelques autres membres de la distribution de Boy Meets World ont relancé leurs rôles pour le spin-off de la série, Girl Meets World. Le spectacle a suivi la fille de Topanga et Cory, Riley (Rowan Blanchard), alors qu’elle grandissait et apprenait le monde.

Danielle Fishel a été mariée deux fois

À la fin des années 2000, Fishel a commencé à étudier à la California State University, à Fullerton. Là, elle a commencé à sortir avec un camarade de classe, Tim Belusko. Ils se sont mariés en 2013. Cependant, ils ont demandé le divorce en 2015.

En 2017, il a été révélé que Fishel sortait maintenant avec Jensen Karp. Le couple s’est marié en 2018 et moins d’un an plus tard, ils ont accueilli un fils nommé Adler.

Le parcours parental de Fishel et Karp a été cahoteux. Leur petit enfant a dû rester à l’USIN pendant 21 jours en raison d’un problème aux poumons.

«Adler est nourri au biberon à cause du problème qu’il a eu, quelque chose appelé chylothorax», a expliqué Fishel à People. “C’est une fuite dans le système lymphatique. Malheureusement, mon lait maternel créait du liquide dans ses poumons, et nous avons dû le retirer du lait maternel et lui mettre une formule spécialement formulée qui n’utilise pas le système lymphatique. “

Les poumons d’Adler se sont finalement guéris d’eux-mêmes, mais Fishel et Karp ont admis que l’expérience était plutôt «traumatisante» pour eux.

Danielle Fishel a maintenant sa propre ligne de soins capillaires

En plus d’être mère et épouse, Fishel ajoute également un autre titre d’emploi à sa liste – femme d’affaires.

En 2019, elle a lancé une collection de produits capillaires végétaliens et sans cruauté appelés Be Free. La marque se présente comme le genre de ligne de soins capillaires où les fans «n’auront jamais à remettre en question nos ingrédients ou nos intentions».

Fishel a été en partie inspirée par Be Free en raison de l’obsession des gens pour les cheveux de Topanga lorsqu’elle était sur Boy Meets World.

Elle a partagé avec Allure: «Je pense que ce que les gens aiment à propos des« cheveux Topanga »est le volume, la brillance et l’apparence sans effort. À cet égard, oui, vous pouvez absolument vous attendre à vous rapprocher des cheveux de Topanga [with Be Free]. “