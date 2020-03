“Où est mon gros orteil?” Une histoire effrayante classique prend vie dans ce court métrage d’horreur effrayant [Video]

Présenté dans Scary Stories to Tell in the Dark d’Alvin Schwartz, le conte folklorique classique souvent appelé “The Big Toe” a maintenant été transformé en un stop motion court simplement intitulé Doigt de pied.

Dirigé par Neal O’Bryan et Chad Thurman, avec la fabrication de marionnettes gracieuseté de Demi Kay Schlehofer, Toe a été téléchargé par ALTER aujourd’hui, et c’est un vrai régal pour les fans de Scary Stories.

Le court métrage noir et blanc étrange, qui dure 7 minutes, se déroule comme les illustrations troublantes de Scary Stories de Stephen Gammell prennent vie, avec beaucoup de Tim Burton dans le mélange.

Dans Toe, «Un garçon affamé mange un orteil qu’il trouve saillant du sol. Plus tard dans la nuit, quelque chose de mort vient chez lui pour le récupérer. »

L’équipage comprend le compositeur Flora Cheng, Doubleur Cassie Careyet constructeur d’hélices Truc Nguyen. Chad Thurman et Neal O’Bryan, en plus de la mise en scène, étaient les animateurs.

Éteignez les lumières, augmentez le volume et regardez Toe ci-dessous…