Où est Paddy Lowe maintenant? Netflix expose un spectacle d’horreur de pré-saison pour Williams – HITC

La Formule 1 de Netflix: Drive to Survive est de retour pour une deuxième saison et lève le voile sur le début lamentable de la saison 2019 de Williams.

Pour la majorité des fans de Formule 1, tout ce que nous avons à voir du monde de la F1 est ce qui est montré lors des émissions télévisées pendant un week-end de course.

Tout cela est bien beau alors que nous voyons les pilotes et les voitures parcourir des circuits autour du globe.

Ce que nous n’obtenons pas normalement, c’est ce qui se passe pendant le fonctionnement quotidien d’une équipe de F1, ce qui se passe à l’usine de l’équipe ou ce que les pilotes font pendant leurs jours de congé.

Grâce à Netflix et à leur série Drive to Survive, cependant, les fans de F1 bénéficient d’un meilleur aperçu des coulisses que jamais.

Drive to Survive saison 2

Après avoir épaté la base de fans de Formule 1, ainsi que les nouveaux arrivants de F1, avec sa première saison en 2019, la Formule 1: Drive to Survive de Netflix est revenue sur nos écrans le 28 février 2020 pour sa deuxième saison très attendue.

Parallèlement à cela, un aperçu approfondi de la saison 2019 de F1 et des épreuves et tribulations auxquelles ont été confrontés un certain nombre d’équipes et de pilotes.

La deuxième saison de Drive to Survive comprend tout, des échanges de pilotes de mi-saison spectaculaires aux rivalités acharnées entre coéquipiers.

Mais l’un des scénarios les plus fascinants de la saison 2 se trouve dans l’épisode 9, Blood, Sweat & Tears, qui se concentre sur la Williams F1 Team, très appréciée mais en difficulté.

Williams se débat dans Drive to Survive

L’épisode en question détaille les difficultés rencontrées pour amener la voiture 2019 aux tests de pré-saison et comment la FW42 n’était pas prête à fonctionner les premiers jours et était la voiture la plus lente du domaine lorsque la saison a commencé pour de vrai à Melbourne. .

L’un des personnages clés impliqués chez Williams et le début embarrassant de l’équipe pour 2019 était Paddy Lowe, directeur technique de l’équipe.

Après avoir supervisé sans doute le pire début de l’histoire de l’équipe, nous voyons que Paddy Lowe a pris un congé temporaire de l’équipe en mars 2019, pour des raisons personnelles. Cela est devenu un départ permanent de l’équipe en juin 2019.

Où est Paddy Lowe maintenant?

Il est entendu que Paddy Lowe est au chômage au moment de la rédaction du 2 mars 2020.

Paddy Lowe a eu une longue et illustre carrière en Formule 1. Il s’est aventuré dans le sport pour la première fois en 1987 et était une figure clé de l’équipe Williams dominante au début des années 1990.

Cela a été suivi par un séjour de 20 ans chez McLaren qui a donné trois championnats du monde de pilotes et deux victoires de championnat de constructeurs.

En juin 2013, Lowe a déménagé chez Mercedes et entre 2014 et 2017, l’équipe a remporté tous les championnats possibles.

Lowe a quitté l’équipe Mercedes dominante en 2017 et est retourné à Williams où il a supervisé l’une des pires périodes de l’histoire de l’équipe.

Après avoir quitté l’équipe en 2019, Paddy Lowe n’a pas encore repris le travail en Formule 1, mais compte tenu de la richesse de l’expérience qu’il a accumulée au fil des décennies, il ne serait pas surprenant de le voir finalement revenir au sport.

Les saisons 1 et 2 de Formule 1: Drive to Survive sont toutes deux disponibles pour la diffusion sur Netflix après la sortie de la saison 2 le 28 février 2020.

