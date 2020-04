Où est Sophie Ashcroft maintenant? Sunderland ‘Til I Die ne donne pas aux fans de Netflix l’image complète – HITC

L’histoire de Sophie Ashcroft dans Sunderland Til I Die saison 2 ne donne pas tout à fait aux fans l’image complète.

Il semble y avoir une réelle envie de documentaires sportifs à la volée en ce moment.

Popularisés, certains pourraient dire, par la série All or Nothing: Manchester City d’Amazon, nous avons vu toute une série de docuseries de style similaire ces dernières années.

Que ce soit une série plus footballistique sur Leeds United, le Borussia Dortmund et l’équipe nationale brésilienne sur Amazon ou se concentrer sur un sport totalement différent dans la Formule 1 de Netflix: Drive to Survive, il y a certainement beaucoup à faire.

La principale série de football de Netflix est Til I Die de Sunderland, qui a fait ses débuts dans la saison 1 en 2018, mais maintenant, la série est de retour pour sa deuxième saison tant attendue et elle lève le couvercle sur une autre campagne troublée au Stadium of Light and the les gens dans les coulisses qui font tourner le club.

L’un des visages clés de l’épisode 3 est Sophie Ashcroft, qui s’est immédiatement révélée avoir une relation glaciale avec le directeur du club, Charlie Methven.

Sunderland ‘Til I Die season 2 sur Netflix

Après la première arrivée de Sunderland “ Til I Die ” sur Netflix le 14 décembre 2018, la série a fait un retour bienvenu sur nos écrans le 1er avril 2020, pour un deuxième lot d’épisodes tant attendu.

Alors que la première série détaille les difficultés de Sunderland lors de la saison de championnat 2017/18, qui les a vu relégués, la série 2 suit l’équipe sous un nouveau propriétaire et une nouvelle direction alors qu’ils se lancent dans une autre saison difficile en League One, le troisième niveau du football anglais.

Sophie Ashcroft dans la saison 2

Sophie Ashcroft apparaît pour la première fois dans les premiers moments de l’épisode 3 tandis que le directeur du club Charlie Methven essaie de galvaniser l’équipe des médias du club pour obtenir une grande assistance pour leur match du lendemain de Noël.

Comme beaucoup dans l’équipe, Sophie se montre sceptique quant aux objectifs ambitieux de Charlie et la paire verrouille les cornes à de nombreuses reprises tout au long de l’épisode avec plusieurs commentaires passifs et agressifs de la part des deux.

Dans une interview avec Sophie, elle indique clairement qu’il n’est pas rare pour des personnes dans un club de football en difficulté de perdre leur emploi et, à la toute fin de l’épisode, elle a vu emballer une grande boîte dans sa voiture et faire ses adieux à ses collègues.

Naturellement, de nombreux téléspectateurs sauteraient à la conclusion que Sophie a été renvoyée ou lâchée du club, mais la réalité hors caméra est quelque peu différente.

Où est Sophie Ashcroft maintenant?

Il est vrai que Sophie Ashcroft a quitté son poste de responsable des communications d’entreprise chez Sunderland mais elle est toujours impliquée techniquement avec le club.

Selon la page LinkedIn de Sophie, elle travaille maintenant en tant que responsable du marketing et des communications à The Foundation of Light, la propre association caritative de Sunderland AFC.

Elle a commencé à jouer ce rôle en mars 2019 et a quitté son ancien poste de responsable des communications d’entreprise en même temps.

Si quoi que ce soit, passer d’un responsable des communications au responsable du marketing serait interprété comme une promotion.

Donc, alors que Netflix dépeint la situation de Sophie comme une fatalité, ce n’est pas nécessairement ce qui s’est passé.

La série 2 de Sunderland «Til I Die» de Netflix est disponible en streaming dès sa sortie le 1er avril.

