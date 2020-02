Où est tombée la météorite hier soir au Mexique?

La surprise et la peur ont épousé l’entrée dans l’atmosphère d’une météorite le mardi 18 février que l’on pouvait voir à Puebla, Hidalgo, Querétaro, CDMX, État de Mexico, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí et Jalisco, selon des rapports de centaines de Utilisateurs de Twitter qui ont partagé des photos et des vidéos via le réseau social.

Bien que le phénomène fût très important, le SINAPROC (Système National de Protection Civile) a annoncé que la météorite ne s’était pas écrasée à la place du Mexique, en plus, ils préviennent qu’elle n’a pas touché la terre. “Il est confirmé qu’il s’agit d’une météorite qui a probablement été détruite dans l’air”, ont expliqué sur son compte Twitter.

Des milliers de météorites tombent quotidiennement sur notre planète en plus de rendre des ordures spatiales. Les spécialistes suggèrent que cet objet pourrait être un météorite, qui brûle dans l’atmosphère et tombe sur Terre sous forme de poussière. Chaque jour, environ 3 000 tonnes de matériel spatial tombent sur Terre.

