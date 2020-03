Où est toujours filmée une sorcière? Lieux de tournage de la saison 2 sur la série Netflix! – HITC

Always a Witch est de retour pour une deuxième saison sur Netflix. Mais où est tournée la série à succès?

Netflix commande de plus en plus de séries en langues étrangères. Après Narcos: Mexico et La Casa De Papel (Money Heist), Always a Witch est le dernier succès parmi les émissions non anglaises du service de streaming.

La série colombienne en espagnol est centrée sur une sorcière Carmen Eguiluz (Angely Gaviria) qui fait des allers-retours entre le XVIIe siècle et aujourd’hui.

Alors, où est la saison 2 de Always a Witch filmée?

Always a Witch saison 2: Lieux de tournage

La série Netflix a été filmée à plusieurs endroits en Colombie. L’un des endroits où la série a été filmée se trouve dans le célèbre lieu touristique de Carthagène.

La deuxième saison nous emmène à travers les rues et les bâtiments colorés de l’actuelle Carthagène. Always a Witch propose plusieurs spots de cour et de jolies rues avec des installations de parapluie.

Les deux autres sites se trouvent à Bogota, la capitale de la Colombie, et à Honda. Bogota abrite également des bâtiments aux couleurs vives.

D’un autre côté, Honda est une petite ville mais a beaucoup à offrir, comme de vieux ponts et des bâtiments coloniaux.

Autres lieux de tournage

Selon IMDB, le tournage de Always a Witch a également eu lieu en Australie. Et ce n’est pas une surprise puisque le spectacle parle d’une sorcière voyageant dans le temps qui peut faire des voyages à travers le monde aussi souvent qu’elle le souhaite.

Des épisodes de la série Netflix ont été tournés à Melbourne et à Mount Waverley. Ce dernier est une banlieue située à Victoria, Melbourne.

Les fans de Always a Witch adorent l’actuelle Carthagène

Les gens sont amoureux de Carthagène d’aujourd’hui après avoir regardé Always a Witch!

Un passionné de la série Netflix a écrit: «Après ma dépendance à La Reina del Flow à Medellín, en Colombie, j’aime Siempre Bruja (Always A Witch) à Carthagène.

«Aimer l’élément afro-caribéen, la vieille ville coloniale, l’océan, le syncrétisme et la magie. Plus le voyage dans le temps. Tellement amusant. ”

