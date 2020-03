Où est tourné Devs? Les lieux de tournage dépassent le cadre de San Francisco – HITC

Il s’aventure en territoire sauvage, mais où est filmé Devs?

Un nom et un public étaient déjà vendus…

Évidemment, nous faisons référence à Alex Garland, de plus en plus salué.

En tant qu’écrivain, il est devenu bien connu en 2002 après avoir écrit le script de l’effort de zombie de Danny Boyle qui a changé la donne 28 jours plus tard. En 2007, il travaillerait à nouveau avec Boyle sur le Sunshine qui divise, puis a écrit Never Let Me Go en 2010 et le super-héros culte a frappé Dredd.

Cependant, il a plus tard émergé en tant que réalisateur pour chérir avec son premier long métrage Ex Machina en 2014, et pour prouver que ce n’était pas seulement de la chance pour les débutants, il l’a suivi avec l’annihilation époustouflante, qui est très fière d’être l’une des plus films de science-fiction imaginatifs et ambitieux de mémoire récente.

Après cela, les espoirs étaient absurdement élevés pour son prochain projet Devs, qui l’a vu faire le saut des longs métrages à la télévision.

Naviguant dans le genre qui lui est le plus familier, il est revenu avec un casting de stars qui raconte l’histoire sinistre d’un ingénieur en informatique qui pense que l’entreprise pour laquelle elle travaille est derrière la disparition de son partenaire.

Où est tourné Devs?

Devs se déroule à San Francisco, et compte tenu de l’importance de l’histoire, il aurait été étrange de ne pas en filmer une partie là-bas…

Donc, tout d’abord, il convient de noter que la série contient un certain nombre de plans lacés dans divers endroits de San Francisco, présentant au public des monuments emblématiques de la ville pour aider à renforcer le cadre. Il s’agit notamment du Golden Gate Bridge, de Lombard Street, de Market Street et plus encore.

Cependant, comme l’a souligné The Cinemaholic, une quantité importante n’a pas réellement tourné là-bas.

Beaucoup de récits se déroulent au siège fictif d’Amaya à San Francisco, mais les intérieurs n’y ont pas été tournés et, quant à l’extérieur, vous regardez le campus de l’Université de Californie à Santa Cruz, situé au 1156 High Street.

Ceux qui connaissent l’endroit identifieront des endroits sur le campus tels que la bibliothèque McHenry, Quarry Plaza et Science Hill.

Fait intéressant, la même source indique que la bibliothèque a été récompensée de 35 000 $ pour canaliser dans les services pour sa participation.

Quant aux autres sites américains, il a également été tourné au Westminster College, en Pennsylvanie.

Lieux de tournage des développeurs

Mais ce n’est pas tout …

Il a également tourné au Royaume-Uni! Vous ne remarquerez peut-être aucun repère évident, etc., et c’est parce que l’équipe s’est dirigée vers le tournage sur une gamme de scènes sonores à Manchester et à Londres.

Avec une série inventive comme celle-ci, vous allez toujours compter sur des décors – pour que les développeurs fonctionnent, ils devaient être bons.

The Cinemaholic note que la construction des décors présentés dans la série a pris environ quinze semaines, mais cela en valait la peine pour l’apparence curieuse du laboratoire et au-delà, faisant signe au public dans un paysage futur intrigant.

Sur IMDb, ils déterminent également les carrières de cathédrale de Lake District, Cumbria, Angleterre, ainsi que le barrage d’Alpine Lake dans le comté de Marin, en Californie.

