Où est vraiment San Genaro, le quartier de ‘Tell me’?

Après près de vingt ans de diffusion, ‘Raconte-moi comment cela s’est passé’ est devenu l’une des fictions les plus longues et les plus appréciées Pour les spectateurs. Rester en ondes aussi longtemps n’est possible que grâce à un public fiable, qui reste à l’écoute saison après saison pour connaître évolution et croissance de la famille Alcantara. Après toutes ces années, la série a réussi à se réinventer et à s’adapter aux changements sans perdre son essence d’origine, en conservant des éléments qui en font une fiction unique et avec un cachet personnel, identifiant les caractéristiques qui font que ses abonnés continuent d’aimer la série, peu importe le temps qui passe.

En plus de cette capacité d’adaptation et du charisme de ses personnages, la fiction a d’autres caractéristiques qui la différencient des autres fictions espagnoles. L’un d’eux est San Genaro, le quartier où se déroule l’essentiel de l’action et c’est bien plus que des scénarios de carton de pierre. Le bâtiment où la résidence de l’Alcantara, le Bistrot, le kiosque, la rue et les autres façades que nous voyons dans la série font partie de un ensemble dans lequel chacun de ces éléments a été construit avec de vrais matériauxc’est-à-dire comme si c’était un vrai quartier. Cependant, si vous cherchez l’emplacement de San Genaro, peu importe à quel point le paysage est réaliste, c’est un quartier qui n’existe pas. Pour cette raison, à partir de FormulaTV, nous voulons analyser toutes les informations et les détails que nous avons pu voir dans la série elle-même et qui révéleraient où le quartier fictif de San Genaro se trouverait dans la vraie vie.

Un quartier fictif avec de vraies références

L’une des façades de l’ensemble où «Dis-moi comment ça s’est passé» est enregistrée

Bien que pour les spectateurs, San Genaro soit un endroit tellement familier qu’il pourrait vraiment exister, en réalité c’est un quartier fictif. Cependant, comme l’a déclaré Jacobo Delgado, l’un des scénaristes de la série, ce réalisme est dû au fait qu’ils ont utilisé éléments, formes et constructions inspirés des quartiers que l’on retrouve dans la ville. La zone de la Dehesa de la Villa, par la région de Valdezarza, est un endroit où, dans les années 70, il était courant bâtiments disposés de manière très similaire à laquelle on voit à San Genero, un type de quartiers qui ont été construits à la fin du régime de Franco pour accueillir tous ceux qui sont venus dans la grande ville à la recherche de nouvelles opportunités. Fait intéressant, le bureau de Ganga Producciones est à côté de la station de métro Valdezarza.

Si nous revenons au début de la série, l’équipe de gestion artistique a fait un travail de documentation épuisé dans plusieurs quartiers de Madrid obtenir des références visuelles et les transférer à la construction et aux loisirs de San Genaro. De cette façon, tout ce que nous voyons dans le célèbre quartier dans lequel réside l’Alcantara est pensé en détail. Vallecas ou La Concepción sont quelques-uns de ces endroits qui ont servi d’inspiration pour fournir à San Genaro l’essence que possèdent les quartiers populaires et caractéristiques d’une grande ville.

Un autre des sites de Madrid qui ont de nombreux aspects en commun avec San Genaro est Linear City. Aussi, dans ce quartier est la paroisse de San Jenaro, nom auquel si nous modifions la lettre initiale, nous obtenons l’église que Mme Herminia fréquente régulièrement et qui a accueilli des mariages, des baptêmes et même des funérailles auxquels la famille Alcantara et leurs voisins sont allés.

Détails dans les cadres sur son emplacement

L’équipe ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’ pendant le tournage d’un des chapitres

En raison de nombreuses références et similitudes avec d’autres zones de Madrid, il est impossible de localiser le quartier de San Genaro sur la carte de la Communauté de Madrid car il n’existe pas. Cependant, dans la fiction, nous pourrions le placer dans une zone spécifique grâce aux commentaires et actions dans différents chapitres qui, si nous les joignons ensemble, nous donneraient l’endroit où se trouve San Genaro. Donc, dans l’un des épisodes, déjà dans les années 80, ils expliquent que Ils mettront un arrêt de métro en raison de la proximité de l’aéroport de Barajas, ce qui nous élève la zone nord-est. Précisément, les références susmentionnées se réfèrent à des quartiers qui sont dans ce même secteur de la ville.

Aussi, dans un autre épisode, Mercedes commente la proximité de la rue Alcala, de sorte que la zone Suanzes pourrait être l’emplacement du quartier, encore une fois, vers la au nord-est de la ville. De même, dans un autre des chapitres, il est utilisé la construction de la rocade du M-30 pour la création de l’un des cadres, ce qui nous permet de voir comment Eugenio indique sur une carte la zone dans laquelle se trouve San Genaro pour expliquer où cette route passera. C’est là que ça montre que le quartier serait au nord-ouest, faisant partie de l’élargissement de la ville. Plus tard, avec l’Alcantara vivant dans le quartier de Salamanque, la famille indique que San Genaro est au-dessus de la rue Alcalá, c’est-à-dire dans le domaine de La Elipa et Sales si l’on considère qu’il doit également être proche du M-30.

L’emplacement réel de l’ensemble

Image du tournage de «Raconte-moi comment ça s’est passé»

Il ne fait aucun doute que le quartier est un construction réalisée dans certains studios d’enregistrement où les rues, les bâtiments et les lieux commerciaux et de loisirs tels que Bistrot ou Clara’s Disco Pub Karaoke ont été recréés. Ceci est le résultat du travail minutieux et constant réalisé par les équipes de production, direction artistique et photographie de la série, qui ne perdent pas de détails pour que les scénarios respectent toujours les caractéristiques de l’époque à laquelle se déroule chaque saison. Le design, le choix des éléments, les véhicules ou les couleurs, tout est toujours en ligne pour réaliser une récréation fiable qui complète les intrigues et les performances et qui permet au spectateur de se plonger dans l’histoire plus facilement.

Plus précisément a déclaré les installations du groupe Ganga Producciones dans lequel le tournage a lieu ils sont situés à Pinto. De cette façon, dans une zone industrielle de Madrid, il y a les scénarios tels que les rues, les bâtiments, les magasins et les volets que nous voyons régulièrement dans la série et qui façonnent San Genaro. De plus, on le trouve également le célèbre champ ouvert avec le camion dans lequel Carlitos et ses amis jouaient quand ils étaient enfants, un scénario qui peut être vu à l’œil nu sans entrer. Il en va de même pour la façade de l’église, qui peut être observé de l’extérieur des locaux.

Et où sont les Sagrillas?

Image du tournage de ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’ à Arahuetes

En plus du quartier de San Genaro, un autre des lieux emblématiques de «Dis-moi comment ça s’est passé» est Sagrillas, la ville natale de l’Alcantara et lieu de vacances et de retraite pour la famille. De même, il y a les vignobles qu’Antonio a cultivés avec tant de soin et d’efforts pour faire son propre vin. Il est également devenu une sorte de lieu sacré qui sert à nos protagonistes de se retrouver ou de retrouver la paix et l’espoir. Par exemple, c’est le site choisi par Inés pour se remettre d’une addiction loin des tentations de la grande ville. C’était également l’endroit idéal pour Carlos pour mettre de l’ordre dans ses pensées et ses priorités, transformant la maison de sa grand-mère Pura en hôtel rural.

Comme nous pouvons le voir, les Sagrillas sont presque un lieu de culte pour l’Alcantara, qui ils utilisent la ville comme un sauf-conduit pour échapper aux problèmes et respirer Un peu d’air frais et de tranquillité. Mais où est-il vraiment? Dans la fiction, ils placent la ville d’Albacete, un endroit qui a été souligné à plusieurs reprises par les protagonistes eux-mêmes. De même, le temps nécessaire pour faire le voyage en voiture, et que nous avons vu à plusieurs reprises, correspond également à la distance entre Madrid et la ville de La Mancha. Cependant, le véritable lieu d’enregistrement a lieu à Arahuetes, province de Ségovie.

Donc, si vous êtes fan de “Tell me” et que vous souhaitez visiter l’un des endroits les plus importants de la série, il vous suffit de vous déplacer à Arahuetes et là, vous pouvez voir de vos propres yeux des scénarios naturels qui ont servi de lieu de fiction. Par exemple, vous pouvez marcher dans les rues à travers lesquelles nous avons vu Antonio, Merche, Carlitos et compagnie marcher. De plus, vous pouvez contempler la façade de la maison de la grand-mère Herminia, située sur la place principale de la ville, l’un des sites les plus caractéristiques de la petite ville de Ségovie.

