Où et à quelle heure voir le Mazatlan Carnival Naval Combat 2020 | DISCUSSION

Le combat naval est l’un des événements les plus appréciés par les participants du carnaval de Mazatlan et c’est un festival pyrotechnique qui se réfère à l’exploit qui s’est produit en 1864, lorsque pendant la guerre d’intervention française le port de Mazatlan avait une défense héroïque d’un navire de gala qui a tenté de s’emparer de la ville au bout de coups de canon.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

L’événement a lieu à Olas Altas de Mazatlán, Sinaloa, où avant que la performance du combat ne commence à brûler de mauvaise humeur, un événement qui se tiendra aujourd’hui samedi 22 février à 20h00, puis laisse place à des feux d’artifice du combat naval à 22h30, même sur les vagues du Malecon Atlas.

Vous pourriez également être intéressé: Carnaval Mazatlan 2020, aujourd’hui la Libye Gavica Farriols sera couronnée reine

Pour commencer, nous vous dirons de quoi parle Burning of Bad Humor, c’est un événement familial très apprécié du public depuis quelques années, car en cela il y a toujours des surprises, car cet événement brûle un personnage qui représente quelque chose de négatif, ou qui relie sentiments négatifs de la part du peuple, dans un feu de joie installé à Olas Altas.

De son côté, le Naval Combat est un feu d’artifice, ou pyrotechnie, où une bataille entre les navires français et la défense de Mazatlan est représentée, lançant un grand nombre de “cuetes” avec lesquelles le ciel du Port dans un spectacle inoubliable et incomparable.

Lire aussi: Mazatlan, météo Carnaval 2020 jours

Pour voir ces événements, il y a 2 options, la première, et pour ceux qui sont présents à l’événement, ce serait d’assister à la promenade d’Olas Altas et d’en être témoin à 22h30, où ils vivront sûrement une expérience incroyable. La deuxième option, pour ceux qui n’ont pas pu y assister, est une diffusion en direct qui sera faite à partir de la culture du port, nous devrons donc être conscients, car plus tard nous partagerons la diffusion en direct.

.