Où et comment regarder des documentaires nominés aux Oscars 2020?

Lundi 13 janvier dernier, tous les nominés pour les Oscars 2020 ont été annoncés, parmi lesquels on retrouve des noms qui ne sont pas surprenants. Quentin Tarantino et Martin Scorsese Ils sont en tête de liste dans la branche de l’adresse avec leurs deux films nominés: Il était une fois à… Hollywood et L’Irlandais. Dans la catégorie du meilleur acteur / actrice, nous voyons également des noms connus sous le nom de Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson et Charlize Theron.

Mais bien que toute l’émotion se concentre généralement sur les catégories classiques et déjà connues, il y en a un en particulier qui passionne profondément les cinéphiles. Cette catégorie, année après année, présente chaque bijou qui serait impoli de ne pas reconnaître son niveau. Nous parlons du meilleur documentaire de l’année. Lors de la dernière remise des Oscars, Free Solo, le documentaire qui suit Alex Honnold dans sa quête pour gravir El Capitan seul, a remporté le prix. Dans ce nouvel épisode, cinq chefs-d’œuvre chercheront à ramener la statuette à la maison.

Ici, nous vous donnons un aperçu de ce que chaque documentaire incroyable va choisir votre favori avant son arrivée le 9 février, date qui accueillera la 92e édition des prix.

Nominé au meilleur documentaire Oscar 2020

Usine américaine

On dit qu’American Factory est l’un des meilleurs documentaires américains de la dernière décennie. Ce documentaire raconte l’histoire basée dans un Ohio postindustriel, lorsqu’un milliardaire chinois ouvre une usine dans une usine abandonnée de General Motors, embauchant deux mille Américains. Les premiers jours sont pleins de soleil et d’espoir pour ces gens, mais cela cède ensuite la place aux sombres revers de la vie alors que des affrontements culturels se produisent entre les travailleurs chinois et américains.

Comment le voir? Vous pouvez profiter d’American Factory grâce au service de Netflix.

La grotte

Dans ce documentaire émouvant et nécessaire qui ne devrait pas exister, Oscar Feras Fayyad raconte l’histoire d’un brave médecin dans un hôpital souterrain pendant la guerre syrienne sans fin. Pour les civils assiégés, l’espoir et la sécurité dans cette zone de guerre reposent sous terre à l’intérieur de l’hôpital souterrain connu sous le nom de La Cueva, où le pédiatre et médecin généraliste Dr Amani Ballour et ses collègues ont revendiqué leur droit de travailler sur un pied d’égalité. avec ses homologues masculins, faisant leur travail d’une manière qui serait impensable dans la culture oppressive patriarcale qui existe ci-dessus.

La grotte suit les femmes dans leur vie quotidienne alors qu’elles se battent pour sauver des vies (y compris la leur) dans la pénurie de fournitures et la menace constante de mort à laquelle elles sont confrontées. La grotte dresse un portrait émouvant du courage, de la résistance et de la solidarité des femmes.

Comment le voir? Pour l’instant, The Cave est projeté dans des cinémas sélectionnés.

Aux confins de la démocratie

The Edge raconte l’histoire de la montée et de la chute de la démocratie brésilienne à l’époque de Lula da Silva et Dilma Rousseff. C’est une histoire d’avertissement pour ces temps de démocratie en crise: le déclencheur personnel et politique pour explorer l’une des périodes les plus dramatiques de l’histoire de la démocratie. Étant à un moment donné les rayons de l’espoir dans une nation tragiquement polarisée, aujourd’hui l’un dort en prison et un autre est renvoyé.

Comment le voir? Vous pouvez profiter de ce documentaire grâce au service de Netflix.

Pour sama

Pour Sama (By Sama), est une lettre d’amour faite par Waad Al-Kateab. Dans cette lettre, il explique à sa fille nouveau-née les raisons pour lesquelles il a décidé de rejoindre la révolution syrienne et de rester à Alep malgré le danger de perdre la vie à tout moment.

Ce documentaire est un voyage intime et douloureux vers l’expérience féminine de la guerre. Une expérience qui s’étend sur cinq ans et des millions de larmes. Al-Kateab a documenté comment la ville, l’humanité et leurs rêves ont été détruits.

Comment le voir? For Sama est disponible en streaming sur le site Web de PBS Frontline.

Honeyland

La Macédoine du Nord, l’un des endroits les plus reculés du monde, raconte l’histoire de Hatidze, le dernier chasseur d’abeilles en Europe et son aventure pour les sauver et rétablir l’équilibre naturel à Honeyland, lorsqu’une famille d’apiculteurs nomades envahit leur terre et Menace votre style de vie. L’intrusion des envahisseurs provoquera un conflit qui met en danger la vie des abeilles et de Hatidze elle-même. Ce documentaire a été le plus récompensé des prix du Sundance Film Festival, entre autres, pour sa belle cinématographie.

Comment le voir? Honeyland peut être consulté sur Hulu et est disponible à la location ou à l’achat numérique sur iTunes, YouTube, Amazon, Google Play ou Vudu.