Où étais-je pas d’accord avec ce film? Les lieux de tournage distinguent ce joyau Netflix du pack! – HITC

Cette dernière offre – I Am Not Okay with This – est une gracieuseté des producteurs 21 Laps Entertainment (Stranger Things) et a été co-créée par Jonathan Entwistle (directeur de The End Of The F *** ing World). Ainsi, les parallèles que le public a établis entre les trois séries sont entièrement gagnés.

À travers sept épisodes de l’offre passionnante de Jonathan et Christy Hall, nous apprenons à connaître le personnage central Sydney (joué par Sophia Lillis) alors qu’elle se débat avec la maturité… et les superpuissances.

Basé sur le roman graphique de Charles Forsman du même nom, ce que nous avons ici est un spectacle qui parvient à exploiter ses influences et à fournir quelque chose de toujours frais. L’un des principaux moyens par lesquels il parvient à le faire passe par les emplacements.

Où étais-je pas d’accord avec ce film?

Comme le souligne l’Express, I Am Not Okay with This a été tourné à Brownsville, qui est également l’endroit où il se déroule.

Brownsville est un arrondissement du comté de Fayette, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avec une population assez petite. Certains peuvent trouver étrange qu’un spectacle avec des superpuissances et des idées haut de gamme filme quelque part comme ça. Cependant, l’emplacement façonne le spectacle d’une manière plutôt unique.

Selon la même source, Jonathan Entwistle a expliqué la décision, précisant que c’est de là que vient le créateur du roman graphique: “Il [Charles Forsman] écrit les bandes dessinées en pensant à sa ville natale. Nous avons l’habitude de voir des super-héros dans une banlieue californienne ou au milieu de New York… Nous voulions trouver un cadre qui n’était ni trop banlieue ni urbain, ne se sentait pas trop industriel, et se sentait comme une nouvelle toile de fond pour un histoire d’un super-héros. “

Opinion: Les emplacements sont parfaits pour Je ne suis pas d’accord avec ça

Continuant sur l’explication précédente de Jonathan, il a conclu: “Je voulais que les gens soient fiers que nous ayons tourné dans la région de Pittsburgh.” On imagine qu’il a réalisé son souhait!

Les emplacements utilisés, tels qu’évoqués, ne sont pas exactement ce à quoi nous sommes habitués lorsque nous explorons un sous-genre dépendant des superpuissances. Cependant, je ne suis pas d’accord avec cela, en général, ce n’est pas votre tarif standard. En utilisant un paysage moins connu, l’émission communique immédiatement que nous sommes sur le point d’obtenir quelque chose de différent.

De plus, de nombreux espaces dans lesquels nos personnages habitent aident à capturer le sentiment que notre protagoniste n’est pas définie par son environnement. Avec la plupart des efforts des super-héros, leurs pouvoirs reflètent les bâtiments plus grands que nature autour d’eux dans un cadre comme New York City, etc.

Même avec des capacités étonnantes, ils sont éclipsés par leur environnement. Dans cette émission, ce n’est pas le cas, ramenant à la maison des publics que nous pouvons choisir d’être aussi grands ou petits, bruyants ou silencieux que nous le souhaitons. Vous pouvez déterminer votre propre identité.

