Où était Mike Bushell? Un présentateur de la BBC revient après la tournée Strictly Come Dancing – HITC

Mike Bushell a repris ses fonctions de présentation sur BBC Breakfast, mais où était le journaliste sportif?

Vous ne penseriez pas que vous auriez un présentateur de nouvelles préféré, mais la réaction au retour de Mike Bushell au BBC Breakfast le 27 février montre que le journaliste sportif a énormément manqué pendant son séjour loin du canapé BBC Breakfast.

Il y avait certainement beaucoup de bruit au sujet du retour de Mike Bushell à la présentation des fonctions sur les médias sociaux, ainsi que du programme Breakfast lui-même.

Mais où est passé Mike Bushell pendant son absence de présentation sur BBC Breakfast?

Mike Bushell revient à la BBC pour présenter ses fonctions

Mike Bushell, l’un des journalistes sportifs de BBC News, était un habitué de BBC Breakfast, mais a récemment été absent de ses fonctions jusqu’au 27 février, date à laquelle il a fait son retour tant attendu sur nos écrans.

Son retour a été accueilli par un «regard qui revient» de la part du présentateur Charlie Stayt avant que Mike Bushell ne remette son rapport.

Mais pour les fans qui n’ont pas suivi les événements de près, beaucoup se sont demandé où était Mike Bushell.

Où était Mike Bushell?

Viens strictement danser.

C’est vrai, Mike Bushell a passé les six derniers mois environ à s’entraîner et à participer à la série de danse de salon à succès de la BBC Strictly Come Dancing ainsi qu’à la tournée en direct qui suit habituellement la conclusion de la série télévisée.

Mike Bushell a été annoncé pour la série 17 de Strictly le 7 août 2019 et a commencé à s’entraîner presque immédiatement avant l’arrivée du premier épisode de la série le 29 septembre.

Bushell, qui était partenaire de la danseuse russe Katya Jones, a atteint la semaine 7 avant d’être éliminé.

Cependant, ce n’était pas la fin de son aventure Strictly, car en janvier et février 2020, lui et plusieurs autres concurrents ont participé au Strictly Come Dancing Tour qui suit la série chaque année.

Le dernier événement de la tournée a eu lieu le 9 février et depuis lors, Mike Bushell a récupéré et est maintenant de retour en service.

Les fans sont ravis de le revoir!

Il est prudent de dire que les fans sont ravis de voir Mike Bushell de retour après ses aventures dansantes avec beaucoup de personnes se rendant sur les réseaux sociaux pour souhaiter la bienvenue au présentateur.

Un utilisateur de Twitter a commenté: «YEYYYYYYY !!!!! bienvenue à nouveau Mike!

Un autre a ajouté: “Quelle merveilleuse surprise, bienvenue à nouveau, vous nous avez manqué”

Il est sûr de dire que son retour a été chaleureux et nous pouvons nous attendre à plus de Mike Bushell sur BBC Breakfast dans les jours et les semaines à venir.

