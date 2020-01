“Où étiez-vous alors” se souvient du fatidique 11 septembre avec un hommage émotionnel à Ricardo Ortega

Le 11 septembre 2001, l’histoire des États-Unis et du monde qu’il connaissait a changé pour toujours. Ce fut le jour fatidique où deux avions ont percuté les célèbres tours jumelles de New York. Une attaque violente qui a tué 2 983 personnes et a fait place à une forte guerre entre les États-Unis et le gouvernement taliban en Afghanistan. Nous nous souvenons tous de ce jour, la plupart d’entre nous ont à l’esprit la façon dont nous vivons cette nouvelle choquante qui n’a laissé personne indifférent, qui nous a tous touchés. Nous avons rarement vécu un fait aussi tragique, dramatique et dure.

Ana Pastor et Matías Prats

Ils voulaient en parler Ana Pastor et son équipe lors de la première de la nouvelle saison de «Où étiez-vous alors» le mardi 21 janvier à laSexta. L’espace a abordé les événements qui ont marqué 2001 et, évidemment, ce fut le plus important, mais aussi terrible et cruel. Pour le faire, l’espace voulait avoir Matías Prats, le journaliste qui a présenté les nouvelles d’Antena 3 dans lesquelles il a raconté en direct Tout est arrivé. «Où étiez-vous alors» a recréé ce début de l’actualité et l’a rendu hommage au regretté journaliste Ricardo Ortega, qui a vécu à New York les attaques.

Le moment le plus émouvant

“De New York, nous obtenons des informations de dernière minute. Apparemment, un avion vient de s’écraser sur l’une des célèbres tours jumelles. Nous allons nous connecter en direct avec Ricardo Ortega, “Prats part d’un décor fictif.. À cette époque, la réalité et la fiction se rejoignent et nous entendons la vraie voix d’Ortega établir ce lien en 2001, rapportant le drame qui se déroulait aux États-Unis. Nous revenons pour écouter Ortega après de nombreuses années sans le faire, étant l’un des moments les plus spéciaux de “Où étiez-vous alors”. Parce que le journaliste est mort de deux coups de feu en Haïti des années plus tard. Mais c’est maintenant que nous le gardons à l’esprit, nous le revoyons et écoutons, Nous vérifions à nouveau à quel point il était un grand professionnel et combien son travail a toujours été difficile.

Bolívar Arellano dans ‘Où étiez-vous alors’

Un témoignage unique

Mais au-delà de ce moment, “Où étiez-vous alors” a également témoigné Bolívar Arellano, un photographe du New York Post qui a survécu aux attaques et qu’il a dit combien il était difficile d’être à l’intérieur de ce massacre. “Ils m’ont dit qu’un petit avion avait percuté une tour et que je devais aller prendre des photos (…) Je suis arrivé en douze minutes et la première chose que j’ai faite a été de regarder et d’être surpris qu’un avion ait traversé toute la tour (… ) Puis j’ai vu que les deux bâtiments étaient déjà en train de brûler et les gens criaient qu’il y avait plus d’avions qui s’écrasaient à d’autres endroits aux États-Unis (…) Je pensais: ils délirent! Qui diable va attaquer les États-Unis de cette façon? ”

Au fur et à mesure que le procès-verbal avançait, Bolivar Arellano était au courant de ce qui se passait, de l’ampleur des attaques et non, ce n’était pas facile de résister, et comme il l’avoue, il n’a pas passé un bon moment, malgré ce Ils pouvaient penser. “Les gens pensent que nous, les journalistes, sommes forts, mais ils ne savent pas que nous pleurons la même chose c’est juste que nous semblons être forts et nous devons faire notre travail “, a-t-il dit à Ana Pastor, avant de dire à quel point il était difficile de voir” les gens se jeter, sans défense, les gens pleurant, voyant qu’ils ne pouvaient rien faire “et vivre alors que les deux tours s’effondraient juste à côté de lui. “Je pensais que ça ne venait pas de là”», a-t-il conclu, totalement excité par ce qu’a vécu ce fichu 11 septembre 2001.

11 septembre 2001. Dernières nouvelles. Matías Prats se connecte en direct avec le correspondant d’Antena 3 aux USA. UU., Ricardo Ortega. Il se passe quelque chose à New York. # Où vous étiez en 2001 pic.twitter.com/l5zsrOWSJ4

– Où étiez-vous alors (@dondeestabas) 21 janvier 2020

.