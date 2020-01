Où Grace et Frankie ont-ils été filmés? Ce n’est pas là où vous pensez! – HITC

L’un des meilleurs spectacles sur Netflix ne cesse de s’améliorer.

Alors que nous nous asseyons et apprécions la saison 6, il vaut la peine de se demander où Grace et Frankie sont filmés.

Il est de retour!

Netflix propose de nombreux grands spectacles, de Stranger Things to You, The Witcher à BoJack Horseman. Il y a tellement de variété, mais Grace et Frankie, les fans préférés, se tiennent la tête et les épaules au-dessus du reste pour tant de publics.

Depuis son arrivée en 2015, la base de fans qu’elle a gagnée est énorme. Créé par Marta Kauffman et Howard J. Morris, ce joyau de la comédie est centré sur les deux meilleures amies Grace (Jane Fonda) et Frankie (Lily Tomlin) alors qu’elles franchissent les obstacles mouvementés de la vie.

Avec des stars telles que Sam Waterston, Brooklyn Decker, Martin Sheen, Ethan Embry, June Diane Raphael et d’autres stars, c’est vraiment un plaisir absolu. Nous avons récemment eu droit à treize nouveaux épisodes avec la saison 6, mais où est-il filmé?

Où Grace et Frankie ont-ils été filmés?

Ce n’est pas là où vous pensez…

Le lieu principal du spectacle est situé à La Jolla, à San Diego. Il y a tellement de moments qui font un spectacle de la beauté de l’endroit, mais ce n’est pas vraiment filmé là-bas!

Selon The Cinemaholic, Grace and Frankie est entièrement filmé à Los Angeles, en Californie.

La maison de plage

De toute évidence, l’endroit le plus séduisant présenté dans le spectacle est la magnifique maison de plage des personnages centraux.

La source précédente souligne que l’extérieur de la maison est situé sur Broad Beach Road à Malibu. Cependant, comme d’autres endroits apparaissant dans le spectacle, l’intérieur est filmé sur tourné dans des scènes sonores au Paramount Pictures Studio à, vous l’aurez deviné… Los Angeles, Californie.

IMDb note l’emplacement spécifique comme Paramount Studios – 5555 Melrose Avenue, Hollywood, Los Angeles, California, USA

Fait intéressant, The Cinemaholic ajoute que la maison de plage s’est vendue pour 15,725 millions de dollars en 2006.

Les fans parlent de Grace et Frankie sur Twitter

Depuis que la saison 6 est arrivée, beaucoup ont afflué sur Twitter pour donner leur avis.

Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?