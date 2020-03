Où la lettre pour le roi a-t-elle été filmée? La nouvelle série Netflix s’inspire du Seigneur des anneaux! – HITC

La Lettre au Roi est un incontournable pour les fans de fantasy.

Grâce à la série télévisée légèrement réussie qui était Game of Thrones, la fantaisie médiévale a fait une réapparition importante dans la culture populaire ces dernières années.

En décembre 2019, Netflix a publié The Witcher avec d’énormes succès et enregistre des chiffres d’audience et maintenant, ils espèrent raviver une partie de ce battage médiatique dans le nouvel original de Netflix, The Letter for the King.

Présenté comme un Game of Thrones junior, The Letter for the King voit une bande d’adolescents courageux se lancer dans une quête périlleuse pour livrer une lettre au roi.

Quoi de plus accrocheur dans le spectacle, cependant, est le paysage incroyable et à couper le souffle vu partout, mais où exactement la lettre pour le roi a-t-elle été filmée?

La lettre du roi sur Netflix

La Lettre du Roi est arrivée en série en six parties le 20 mars.

L’histoire suit Tiuri (Amir Wilson) et Lavinia (Ruby Ashbourne Serkis) alors qu’eux et une bande d’amis travaillent pour devenir des facteurs médiévaux afin de livrer une lettre urgente au roi.

Des comparaisons dans le genre et le décor de The Letter for the King peuvent être faites instantanément non seulement avec Game of Thrones mais aussi avec le grand-papa de la fantaisie médiévale, Le Seigneur des Anneaux, surtout si l’on tient compte du lieu de tournage de la série.

Où la lettre pour le roi a-t-elle été filmée?

La Lettre du Roi a été tournée en Nouvelle-Zélande et à Prague en République tchèque.

Il n’est pas difficile de deviner le lieu de tournage époustouflant de l’émission, car plusieurs plans semblent avoir été tirés directement du chef-d’œuvre d’une trilogie de Peter Jackson.

Il est entendu que les scènes filmées dans les villes se sont déroulées dans la ville historique de Prague tandis que les scènes en plein air ont été filmées dans les magnifiques paysages de la Nouvelle-Zélande.

Les comparaisons du Seigneur de l’Anneau ne s’arrêtent pas là

Pour les fans à la recherche de plus de similitudes entre La Lettre du Roi et Le Seigneur des Anneaux, il y a une énorme comparaison à rechercher.

Cela, bien sûr, vient du casting d’Andy Serkis, qui a joué Gollum dans LOTR et The Hobbit, qui joue le rôle du maire de Mistrinaut dans la série Netflix.

En plus de cela, la propre fille de Serkis, Ruby Ashbourne Serkis tient également un rôle principal en tant que l’un des personnages principaux de la série, Lavinia.

Les six épisodes de The Letter for the King sont disponibles en streaming maintenant après l’arrivée de la série sur Netflix le 20 mars 2020.

