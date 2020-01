Où le père Brown est-il filmé? Le retour 2020 est un vrai régal! – HITC

Ce favori de la BBC a sûrement été manqué.

C’est de retour pour 2020, mais où le père Brown est-il filmé?

Quel régal!

La BBC nous a donné tant de grands spectacles d’année en année, mais nous sommes toujours particulièrement excités lorsque le Père Brown revient sur les écrans.

Ce merveilleux drame policier britannique est arrivé sur BBC One en 2013 et nous a présenté le prêtre titulaire, dont les talents pour lutter contre le crime nous ont maintenant présenté huit saisons!

Mark Williams (il a joué Arthur Weasley dans la franchise Harry Potter) est formidable dans le rôle central, il n’est donc pas surprenant d’entendre qu’il s’agit en fait de l’un des titres dramatiques de jour les plus anciens de la BBC.

La saison 7 a été l’une des meilleures à ce jour, mais il y en a beaucoup plus d’où cela vient…

Le père Brown est de retour

La saison 8 bat son plein!

Le père Brown est revenu pour une nouvelle série le lundi 6 janvier 2020 sur BBC One.

Les épisodes sont diffusés à 14 h 15 tous les lundis – il y aura dix épisodes au total.

Jusqu’à présent, c’est un régal, et bien sûr, c’est génial d’être de retour dans ces endroits familiers. Alors, prenons un moment pour en souligner quelques-uns.

Où le père Brown est-il filmé?

Comme l’a souligné IMDb, le Père Brown est filmé dans divers endroits du Gloucestershire, notamment:

– Château de Sudeley, Sudeley, Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni

– Upper Slaughter, Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni

– Gare de Winchcombe, Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni

– Blockley, Gloucestershire, Angleterre, Royaume-Uni (domicile du père Brown)

The Sun comprend qu’ils ont filmé dans le village de Blockley, dans les Cotswolds, à des endroits tels que l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. De plus, ils ont également tiré sur Evesham, Worcestershire.

