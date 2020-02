Où le prince Philip a-t-il obtenu la bague de fiançailles qu’il a donnée à la reine Elizabeth et la porte-t-elle toujours?

Comme vous pouvez l’imaginer, la reine Elizabeth II possède une collection de bijoux assez impressionnante qu’elle a accumulée au fil des ans, mais une pièce qui n’est pas beaucoup discutée avec la bague de fiançailles que le prince Philip lui a donnée il y a plus de sept décennies.

Voici plus sur cette bague, le sacrifice que l’un des membres de la famille de Philip a fait pour elle, et si Sa Majesté la porte encore aujourd’hui.

La reine Elizabeth II et le prince Philip | Oli Scarff / .

Où Philip a obtenu la bague de la reine et la porte-t-elle

Philip et la princesse Elizabeth d’alors ont annoncé leur engagement dans le monde le 10 juillet 1947, et c’est le jour où l’anneau que le prince a donné à son amour a fait ses débuts publics. Le beau diamant n’est pas venu sans sacrifice et générosité de la part de la mère de Philip, la princesse Alice de Battenberg.

L’actuel duc d’Édimbourg est né le prince Philippe de Grèce et Demark, mais peu de temps après sa naissance, sa famille a été exilée du pays. La famille a fui en France mais son enfance et son adolescence n’étaient pas idéales. La princesse Alice a fait une dépression nerveuse et a été envoyée dans un établissement psychiatrique tandis que son père, le prince Andrew de Grèce et du Danemark, qu’il a rarement vu, s’est installé à Monaco.

En 1946, la princesse Alice savait que son fils voulait proposer à sa petite amie. Comme ils n’étaient pas financièrement stables, elle a décidé de lui donner la tiare qu’elle portait le jour de son mariage afin qu’il puisse la démonter et utiliser les diamants pour créer une bague pour Elizabeth.

Bague de fiançailles Reine Elizabeth II | Max Mumby / Indigo / .

Philip a apprécié le geste de sa mère et a travaillé avec les bijoutiers Philip Antrobus Ltd. pour concevoir la pièce. La bague de trois carats a un gros diamant rond au milieu et des pierres latérales serties de platine.

Le couple a fait le nœud le 20 novembre 1947. Sa majesté porte toujours la bague que son mari lui a proposée chaque jour avec son alliance.

D’où viennent les autres bagues de fiançailles royales pour dames

Nous savons tous que la bague de fiançailles emblématique de la princesse Diana est portée par Catherine, la duchesse de Cambridge aujourd’hui, mais peu de gens savent où la princesse de Galles a obtenu cette bague.

Bague de fiançailles de la princesse Diana | Arthur Edwards – WPA Pool / .

Il a été rapporté que le prince Charles avait autorisé Diana à choisir la bague elle-même. Elle a trouvé l’étincelant saphir 12 carats, qui est serti en or blanc 18 carats avec 14 diamants solitaires, dans un catalogue Garrard.

C’était inouï car les bagues de fiançailles pour la famille royale sont généralement faites sur mesure. Par conséquent, la famille du prince était très mécontente que le futur roi ait offert à sa mariée un article en stock dans un catalogue. Selon Vogue, cela ne leur convenait pas, car ils ne voulaient pas que les roturiers aient le même accès à des bijoux propres à la famille royale.

Quant à la bague que le prince Harry a donnée à Meghan, duchesse de Sussex, eh bien, il l’a conçue lui-même et a également incorporé quelque chose de l’héritage de sa mère. La pièce est une bague en diamant à trois pierres. Le joyau central vient du Botswana, un pays qui tient à cœur au couple, et les deux plus petites pierres proviennent de la collection personnelle de Diana.

Lire la suite: La reine Elizabeth II et le prince Philip pourraient-ils bientôt vivre sous le même toit?