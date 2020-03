Où le projet Blue Book a-t-il été filmé? La saison 2 a propulsé la production dans des lieux de tournage canadiens – HITC

Le projet Blue Book est revenu sur nos écrans en 2020 pour sa deuxième saison, mais où le drame OVNI est-il filmé?

Les lieux de tournage d’un film ou d’une série télévisée peuvent en dire long sur la valeur de production du film ou de l’émission que vous regardez.

En conséquence, il peut souvent y avoir beaucoup de contrôle sur une telle décision, car un lieu de tournage plus authentique peut inciter ou dissuader les téléspectateurs de se connecter.

Prenons l’exemple de Call of the Wild en 2020 et de The Revenant, oscarisé en 2016. Le premier est censé se dérouler dans la nature sauvage du Yukon canadien, mais le tournage a eu lieu à Los Angeles et CGI a été utilisé pour créer le paysage tandis que The Revenant est effectivement allé filmer sur place au Canada, en Argentine et aux États-Unis, ce qui lui donne un aspect plus authentique. ressentir.

Cependant, la décision sur les lieux de tournage peut être délicate pour des émissions telles que Project Blue Book.

Project Blue Book saison 2

Après l’arrivée de la saison 1 de la série à succès History and SyFy, début 2019, sesaon 2 a emboîté le pas dans les premiers mois de 2020.

Le premier épisode de la saison 2 est arrivé aux États-Unis le 21 janvier tandis que les téléspectateurs britanniques ont dû attendre jusqu’au 12 mars pour enfin regarder.

La nouvelle saison continue les histoires du Dr J. Allen Hynek et du capitaine Michael Quinn alors qu’ils enquêtent sur les observations signalées d’OVNIS dans le cadre du secret Project Blue Book.

Où se situe le projet Blue Book?

La saison 2 de Project Blue Book emmène nos deux personnages principaux dans la zone 51, l’un des endroits les plus secrets de la Terre.

La zone 51 et les villes environnantes ont longtemps été des foyers ou des activités OVNIS rapportées et les opérations militaires y sont fermement tenues secrètes.

Cependant, compte tenu de la nature top secrète de la zone 51, le tournage de la série ne pouvait pas avoir lieu dans ou autour des lieux authentiques, un autre plan a donc dû être conçu.

Où le projet Blue Book a-t-il été filmé?

Le projet Blue Book a été tourné dans et autour de la ville canadienne de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Le tournage de la deuxième saison du Projet Blue Book s’est déroulé entre juillet et novembre 2019 à Vancouver ainsi que dans les villes de Coquitlam et Steveston dans la banlieue du Grand Vancouver.

La saison 2 de Project Blue Book se termine le 24 mars aux États-Unis tandis que les téléspectateurs britanniques peuvent se brancher à 21 heures le jeudi soir sur SyFy jusqu’à ce que l’épisode final arrive le 14 mai.

