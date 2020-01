Où le serpent a-t-il été filmé? Le drame de BBC One et Netflix s’attaque à la poursuite de Charles Sobhraj – HITC

Cela s’annonce comme l’un des spectacles les plus excitants de l’année.

Nous sommes certainement intrigués, mais où a été tourné The Serpent?

Nous avons du divertissement sur écran incroyablement prometteur en route en 2020!

En termes de cinéma, le public compte les jours jusqu’à ce que des superproductions comme la quatrième sortie Bond de Daniel Craig, No Time to Die, Black Widow du MCU et le Tenet hallucinant de Christopher Nolan.

Cependant, si l’année dernière a prouvé quelque chose, c’est que la télévision ne cesse de s’améliorer. Nous avons peut-être fait nos adieux à des titres ambitieux comme Game of Thrones, mais des joyaux comme Tchernobyl nous ont assuré qu’il y aura toujours de nouveaux spectacles à captiver.

L’un des plus excitants à l’horizon est The Serpent, qui souligne le Radio Times est une production conjointe entre BBC One et Netflix. Inspirée par des événements réels, la mini-série de Richard Warlow et Toby Finlay (Ripper Street) s’attaque à un tueur en série français – Charles Sobhraj – qui a été capturé dans les années 70.

Où le serpent a-t-il été filmé?

L’année dernière, KFTV a écrit que The Serpent devait tourner sur place en Thaïlande pendant environ quatre mois.

Ils comprennent que le tournage devait avoir lieu à partir de fin août 2019. C’est un excellent endroit pour filmer, car la même source reconnaît également qu’il offre une incitation de tournage de 15% pour les productions embauchant des équipes thaïlandaises clés et faisant la promotion du secteur du tourisme – cela peut également porté à 20%.

Le Serpent raconte Sobhraj (joué par Tahar Rahim) car il est soupçonné d’avoir assassiné de nombreux voyageurs en Asie.

Il impliquera également un diplomate de l’ambassade des Pays-Bas à Bangkok qui sera empêtré dans l’affaire.

Le casting du serpent

Découvrez les acteurs clés ci-dessous:

– Tahar Rahim (The Looming Tower) en tant que Sobhraj

– Jenna Coleman (Victoria) en tant que Marie-Andrée Leclerc

– Billy Howle (On Chesil Beach) en tant que Herman Knippenberg

– Ellie Bamber (Le procès de Christine Keeler) en tant que Angela

– Pravessh Rana (Radhe) en tant que Thapa

Pour la liste complète des acteurs jusqu’à présent, assurez-vous de vous diriger vers IMDb.

Tahar ne devrait rien de moins que phénoménal dans le rôle. L’acteur français de 38 ans a réalisé de grandes performances dans le film d’horreur Inside 2007 (il a joué le policier) et le drame de prison A Prophet (Malik) de 2009, pour n’en nommer qu’un couple.

L’acteur Tahar Rahim porte un pull rose, à l’extérieur d’Hermès, pendant la Fashion Week de Paris – Printemps Homme

Quand le Serpent est-il diffusé?

La date de diffusion de The Serpent n’est pas encore confirmée, mais le Radio Times note que ce sera en 2020.

Il sera composé de six épisodes, et de la même manière que la mini-série Dracula de cette année, nous le verrons peut-être sur BBC One avant qu’il ne soit disponible pour être diffusé sur Netflix.

Nous ne manquerons pas de garder les yeux ouverts. Espérons qu’une bande-annonce arrive bientôt!

