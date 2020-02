Où l’entraîneur-chef des chefs de Kansas City, Andy Reid, aime-t-il manger à Kansas City?

La nourriture est probablement la dernière chose à laquelle Andy Reid pense alors que les Chiefs de Kansas City se préparent à affronter les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl LIV. Les Chiefs sont les favoris pour remporter le titre de cette année, qui serait le tout premier championnat de Reid. Mais s’il y a une chose que Reid aime autant que le football, c’est la nourriture. Alors que Reid et ses joueurs se préparent pour le grand jeu, voici tous les restaurants que Reid aime visiter à Kansas City.

Andy Reid des chefs de Kansas City | Dustin Bradford / .

Qu’a fait Reid après que les Chiefs de Kansas City se soient rendus au Super Bowl?

Après avoir vaincu les Titans du Tennessee lors du match de championnat de l’AFC, les Chiefs de Kansas City ont donné leur billet pour leur première apparition au Super Bowl en 50 ans. La dernière fois que les Chiefs ont réussi le match, c’était lors de la saison 1969-1970.

Les chefs qui se rendent au Super Bowl sont un gros problème, mais vous

ne le saurait pas en regardant la réaction de Reid après la grande victoire. Suivant

le jeu, Reid est simplement rentré chez lui, a mangé un cheeseburger, et l’a appelé une nuit.

«J’ai eu un cheeseburger et je me suis couché», a expliqué Reid.

Reid’s first

L’apparition du Super Bowl était de retour dans la saison 2004-05. À l’époque, il était le

entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie. Les Eagles ont fini par perdre le match

Tom Brady et les New England Patriots.

Depuis qu’il a rejoint les Chiefs de Kansas City en 2013, Reid est apparu

dans six séries éliminatoires, y compris une perte déchirante pour les Patriots dans la NFC

Match de championnat l’année dernière. Compte tenu de tout ce qu’ils ont vécu, nous

Je dois dire que Reid méritait vraiment ce cheeseburger.

Andy Reid trouve une nouvelle maison à Kansas City

Après avoir échoué à mener l’Aigle à une victoire au Super Bowl, Reid avait

une période difficile ramenant son équipe au grand match. Il a fini par faire

quatre autres apparitions dans les séries éliminatoires, y compris le retour à la NFC

Match de championnat en 2008-09.

Mais après la perte des Eagles, l’équipe a renvoyé Reid et il a signé un

traiter avec les chefs un an plus tard.

Bien que Reid ne soit pas de la région (il est originaire de Los

Angeles, Californie), il a trouvé beaucoup d’acceptation dans Chiefs Kingdom.

Amener les Chiefs de Kansas City aux éliminatoires six fois a aidé son

sa réputation, mais il semble aussi apprécier son séjour à Kansas City.

Alors que Reid est évidemment un grand fan d’un cheeseburger, son endroit préféré pour manger à Kansas City est en fait un barbecue.

Où Reid aime-t-il manger à Kansas City?

Il y a beaucoup de débats à Kansas City sur le restaurant

dispose du meilleur barbecue. Entre des endroits comme le barbecue Jack Stack de Fiorella,

Joe’s Kansas City (anciennement Oklahoma Joe’s) et Gates, il y a beaucoup de

options savoureuses dans la ville.

Mais pour Reid, il y a un endroit qui se démarque des autres.

Selon Arrowhead Pride, le préféré de Reid

restaurant à Kansas City est officiellement Jack Stack.

Dans une récente interview, Reid a révélé que pendant l’intersaison, il

appelle régulièrement une commande après le travail et attend dans le parking pour la récupérer.

“C’est formidable?”, A déclaré Reid.

On ne peut nier que Jack Stack a une nourriture incroyable, mais il

il y a beaucoup de gens à Kansas City qui seraient respectueusement en désaccord avec Reid.

En fait, le choix de Reid suscitera probablement un débat houleux avant le grand

Jeu.

Andy Reid fait équipe avec Guy Fieri

Alors que les fans se disputent pour savoir quel barbecue à Kansas City est le meilleur, Reid s’est récemment associé à Guy Fieri dans un épisode de Diners, Drive-Ins et Dives.

Reid est apparu en tant qu’invité dans l’épisode, qui l’a présenté et

Fieri visitant un restaurant appelé Pigwich. Reid a vraiment adoré la côte courte

sandwich et a dit plus tard que c’est le restaurant “numéro un” dans le

zone.

“C’est un excellent restaurant numéro un”, a déclaré Reid. “Guy fait un

Bon travail. Il a une bonne chose à y aller. C’est incroyable, il est aussi maigre qu’il

mange toute la nourriture qu’il mange. Ce n’est pas le seul spectacle qu’il a fait ce jour-là et

il est capable de garder son poids. Pigwich est un bon endroit pour manger. ”

Nous ne savons pas si Pigwich devance Jack Stack dans le livre de Reid,

mais il est clair qu’il a une passion pour la cuisine de la ville.

Pas encore de mot sur l’endroit où Reid prévoit de célébrer la victoire des Chiefs

le Super Bowl, mais ce ne sera probablement pas un cheeseburger à la maison.

Les fans peuvent regarder Reid en action lorsque les Chiefs de Kansas City affrontent les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl LIV, qui sera diffusé le 2 février sur Fox.