Où les éleveurs ont-ils été filmés? La comédie Sky One de Martin Freeman reste près de chez soi – HITC

Breeders a maintenant fait son chemin sur Sky One, mais où est tournée la série humoristique Martin Freeman?

Depuis son entrée dans le monde du théâtre à la fin des années 1990, Martin Freeman est passé d’un acteur mineur dans The Bill and Casualty à un Hollywood A-lister avec des apparitions récentes dans des goûts comme The Hobbit, Marvel’s MCU et, bien sûr, le Série BBC Sherlock.

Cependant, l’acteur de 48 ans a maintenant engagé sa carrière dans une voie légèrement différente avec sa nouvelle série télévisée, Breeders.

Non seulement Freeman joue dans la série, mais il a également co-créé et co-écrit Breeders aux côtés de Chris Addison et Simon Blackwell.

C’est certainement une première pour Freeman, mais où la série Sky One est-elle montée et filmée?

Éleveurs sur Sky One

Breeders raconte l’histoire de deux parents, Paul et Ally, et détaille leurs efforts pour élever leurs deux jeunes enfants.

La série, qui est partiellement basée sur les propres expériences de Martin Freeman en tant que parent.

Au Royaume-Uni, Breeders a démarré le 12 mars avec une double facture sur Sky One. La série dans son ensemble devrait comporter dix épisodes de 30 minutes, le dernier épisode devant arriver le 7 mai.

Où se situe l’éleveur?

Breeders est situé dans et autour de Londres.

En conséquence, il n’y avait qu’un seul lieu de tournage pouvant être utilisé pour la série.

Où les éleveurs sont-ils filmés?

Londres.

Sans surprise, Breeders a été filmé au même endroit que son décor, ce qui aide toujours un film ou une série télévisée à rester authentique.

Selon l’Express, l’extérieur de la maison de Paul et Ally a été filmé à Clapham dans le sud de Londres, tandis que l’intérieur a été filmé dans une usine désaffectée à Southall où un ensemble à plusieurs étages a été construit pour représenter leur maison familiale.

Les autres lieux utilisés dans la série incluent le marché Spitalfields à Shoreditch ainsi qu’un café à Finsbury Park.

Les éleveurs ont commencé sur Sky One le 12 mars et la série de 10 épisodes devrait se dérouler tous les jeudis à 22h jusqu’au 7 mai.

