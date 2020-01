Où les médecins de la BBC sont-ils filmés? Percer les mystères de Letherbridge – HITC

Peu de titres télévisés revendiquent l’héritage d’écran de ce joyau britannique.

Le spectacle lui-même est si familier, mais où les médecins de la BBC sont-ils filmés?

Depuis quand!?

C’est fou de penser que le drame médical britannique populaire est sur nos écrans depuis le mois de mars 2000. Créé par Chris Murray, le titre a duré des milliers d’épisodes, avec tant d’artistes talentueux qui ont disparu et de nouveaux visages toujours arrivant pour rafraîchir les choses.

Le savon a longtemps suivi la vie des médecins et de leurs familles et amis, mais les écrivains ne semblent jamais manquer d’idées. Bien sûr, l’équipe créative fait une pause cet été, mais c’est quand même très impressionnant.

Il y a encore tellement de fans après tout ce temps, alors prenons un moment pour jeter un œil derrière le rideau.

Où les médecins de la BBC sont-ils filmés?

Comme l’a souligné Birmingham Live, Doctors est filmé à Birmingham.

Le décor du film – Letherbridge – est une ville fictive des West Midlands et les personnages de la série ont reconnu qu’il était près de Birmingham.

Il n’est donc pas trop surprenant que l’équipe tourne les épisodes au BBC Birmingham Drama Village à Selly Oak.

La source indique également que d’autres emplacements comprennent le centre de santé et la chirurgie sur place de l’Université de Birmingham, le restaurant de la galerie Ikon et un poste de police environnant.

Cependant, il convient également de noter qu’avant 2004, il avait été tourné dans les studios de Pebble Mill à Edgbaston, Birmingham – avant sa fermeture.

Horaire chargé!

Comme la BBC l’a abordé, une question assez courante est de savoir combien d’épisodes de médecins sont filmés chaque semaine…

Eh bien, il y a une réponse.

Ils soulignent qu’ils sont abattus par lots de trois. Un bloc, si vous voulez.

Les trois épisodes de chaque bloc disposent du même réalisateur et de la même équipe, et il faut généralement sept jours pour obtenir toutes les scènes capturées et conformes aux normes. Parfois, il y aura même trois blocs filmés en même temps!

Le processus d’édition prend environ deux semaines après la prise de vue en boucle. Donc, tout est sur le pont et très mouvementé.

Suivez-vous les médecins sur Twitter?

Nous le recommanderions certainement.

Vous pouvez les trouver sur @BBCDoctors; ils ont actuellement un admirable 11k followers.

C’est un excellent moyen de rester à jour avec l’émission, car ils publient du contenu régulier et des clips des prochains épisodes pour taquiner le drame.

Un suivi essentiel pour tout fan de Docteurs!

