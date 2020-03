Où McDonald & Dodds a-t-il été filmé? Lieux de tournage de la maison Crockett au poste de police – HITC

Il y a beaucoup de beaux endroits, mais où McDonald & Dodds a-t-il été filmé?

Les films et les émissions de télévision ont longtemps fait un excellent travail pour rassembler les disparités.

Nous pouvons penser à de nombreux couples étranges à l’écran, de Wally et Dave dans See No Evil, Hear No Evil à Monica et Chandler dans Friends.

Le dernier appariement est une gracieuseté d’ITV dans sa nouvelle série de détective.

En réfléchissant aux antécédents de la chaîne pour le genre, il ne fait aucun doute qu’ils l’ont fait sortir du parc tant de fois avec des émissions que nous continuons de chérir à ce jour. Vous avez les goûts d’Endeavour, Vera, Grantchester, Midsomer Murders et plus.

Donc, quand ils en sortent un autre, il y a déjà certaines attentes en place. Heureusement, McDonald and Dodds devrait livrer, diffusé en premier le dimanche 1er mars 2020 à 20 h. Il ne comprend que deux épisodes de longs métrages, mais cela ne vaut pas la peine d’en exclure davantage sur toute la ligne.

Regardons de plus près.

ITV: McDonald & Dodds

“Les choses sont différentes ici.”

La série met en vedette Jason Watkins (The Crown) dans DS Dodds et Tala Gouveia (Cold Feet) dans DCI McDonald. Les deux détectives qui ont très peu en commun sont chargés de travailler ensemble, ce qui rend le jumelage improbable – et un peu d’humour bienvenu dans le mélange!

McDonald est habitué aux pressions de travailler le rythme dans le sud de Londres, tandis que Dodds n’est pas exactement trop familier avec les aspects les plus ouvertement éprouvants du travail. Néanmoins, au fil des épisodes, ils commencent à réaliser que leurs compétences se complètent après tout.

C’est une configuration familière mais captivante, élevée par deux formidables pistes. Certes, cela aide toujours lorsque vous avez les producteurs de Poldark derrière vous et le scénariste de DCI Banks, Robert Murphy, qui écrit le script.

L’emplacement fait également partie intégrante du récit sur les poissons hors de l’eau, alors considérons où il a été abattu…

Où McDonald & Dodds a-t-il été filmé?

McDonald & Doods est situé et tourné à Bath.

Comme l’a souligné le Radio Times, une partie a également été tournée à Bristol, mais toute l’histoire se déroule à Bath. Selon la même source, la star centrale Jason Watkins a révélé ses réflexions sur l’emplacement, en exprimant: «C’est un endroit intéressant… Il a évidemment une vraie saveur architecturale et beaucoup d’argent ancien, beaucoup de gens très réussis et un mélange de types, mais il y a aussi un ventre. C’est une toile de fond merveilleuse et un monde formidable à piller et à visiter encore et encore. »

Un endroit qu’ils identifient est le célèbre Royal Crescent de Bath, qui est une terrasse géorgienne de trente maisons, courbée autour d’une mer de pelouse en face du parc Royal Victoria.

Quant aux sites de Bristol, c’est là que les séquences intérieures se déroulant au poste de police – entre autres – ont été filmées. Ils ont été tournés en studio plutôt que sur place.

C’est assez drôle d’entendre James Murray (il joue le surintendant principal Houseman) révéler comment il a raté les vues les plus frappantes de Bath: «Je n’ai pas vraiment pu voir les magnifiques vues de Bath que tout le monde a pu voir tout autant . Mais c’était bien parce que ça me rendait misérable comme mon personnage. »

Lieux de tournage de McDonald & Dodds: La maison Crockett

L’un des lieux les plus cruciaux du premier épisode – «La chute de la maison de Crockett» – est la maison titulaire.

Le nom est fictif, mais le lieu qui lui donne vie est bien réel. Comme l’a identifié le Radio Times, le tournage des scènes a eu lieu dans une maison privée à Bath appelée Crowe Hall.

C’est un ravissant manoir géorgien, mais il vaut également la peine d’ajouter que c’est un bâtiment classé Grade II. Il a une histoire riche, mais plus récemment, il était évalué à 6 millions de livres sterling. Les intérieurs et les extérieurs créent de superbes décors et arrière-plans, comme le reconnaissent les étoiles elles-mêmes.

Jason réfléchit: «… la maison était assez extraordinaire, n’est-ce pas? Le manoir Crockett… c’est une jolie maison de famille – Crowe Hall, oui. Et ils nous ont accueillis et l’hôtesse nous a fait des gâteaux. Tasse de thé. Ils nous ont mis dans une pièce où était le cricket. Le maître de maison a fait des allers-retours parce qu’il voulait désespérément regarder ça, parce qu’ils avaient emballé l’autre téléviseur parce que nous utilisions leur chambre. “

Nous ne pouvons pas dire que nous refuserions l’occasion de mettre les pieds devant la télé dans un endroit si charmant. Tant que McDonald et Dodds sont allumés, nous nous contentons de nous installer avec une bonne tasse de thé.

La série 1 de McDonald et Dodds se termine après seulement deux épisodes le dimanche 8 mars 2020 lorsqu’elle sera diffusée à 20 heures sur ITV.

Dans d’autres nouvelles, les crédits de fin de Greed mettent tout cela en perspective.