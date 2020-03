Où Moving On a-t-il été filmé? Les sites du Merseyside accueillent la série 11 de dramatiques de jour de la BBC – HITC

Le drame de jour Moving On est revenu sur BBC One le 2 mars, mais où la série est-elle filmée?

Après sa première apparition sur nos écrans en 2009, Moving On de Jimmy McGovern est depuis devenu le deuxième drame de jour le plus long de la BBC après Doctors.

Au cours de cette période, nous avons vu 55 épisodes sortis au cours de dix séries et maintenant, un nouveau lot de cinq épisodes est arrivé sur BBC One.

La série 11 de Moving On apporte à nouveau une distribution différente pour tous ses nouveaux épisodes alors que la série explore les scénarios les plus cruciaux auxquels chaque personnage pourrait être confronté.

Une chose qui est restée la même au cours des 11 ans de Moving On sur la BBC est le lieu de tournage de l’émission.

Moving On série 11

Moving On Series 11 est arrivé sur BBC One le 2 mars avec un nouvel épisode diffusé à 14h15 chaque jour de la semaine.

Au cours de la série de cinq épisodes, les fans peuvent s’attendre à voir une foule de talents d’acteur de renom jouer un rôle dans le drame, dont nul autre que Mark Addy de la renommée de Game of Thrones.

Où Moving On a-t-il été filmé?

Moving On est produit par la société basée à Liverpool LA Productions et, par conséquent, chaque épisode de la série a été filmé dans la ville de Liverpool et la région environnante du Merseyside.

Les lieux de tournage exacts n’ont pas été confirmés par la société de production ou la BBC, mais les téléspectateurs aux yeux d’aigle seront certainement à la recherche de lieux reconnaissables tout au long de la série.

Les bâtiments des Trois Grâces sur le front de mer de Liverpool

Autres films et émissions de télévision tournés dans le Merseyside

Liverpool n’est pas l’un des endroits les plus synonymes du monde du cinéma et de la télévision, la musique étant plus importante dans la ville, mais beaucoup plus a été filmé à Liverpool qu’on ne le pensait.

Le drame de la BBC Peaky Blinders a utilisé Liverpool pour un certain nombre de lieux au cours de ses cinq premières séries.

Plus impressionnant encore, cependant, le fait que des scènes de Captain America: Le premier vengeur et Harry Potter et les reliques de la mort: Partie 1 ont toutes deux été tournées à Liverpool, ce dernier faisant un usage important du tunnel de Mersey.

Pendant ce temps, les films sur le thème des Beatles Yesterday et Nowhere Boy ont également été tournés dans la ville natale des Beatles.

La série 11 de Moving On est diffusée quotidiennement sur BBC One à 14h15 avec le dernier épisode sur les écrans le vendredi 6 mars. Les épisodes de la dernière série du drame seront disponibles en streaming sur BBC iPlayer après leur diffusion.

