Où Noughts and Crosses a-t-il été filmé? Des sites en Afrique du Sud créaient une dystopie fictive – HITC

Noughts and Crosses arrive sur BBC One le 5 mars mais où la série a-t-elle été filmée?

La BBC a toujours eu un penchant pour la création de séries dramatiques de pointe qui sont pertinentes pour la société du monde réel dans laquelle nous vivons.

Doctor Who en est un excellent exemple, car la série de 57 ans a toujours cherché à éduquer son public sur les personnages historiques et les événements actuels sur le thème de la science-fiction.

Maintenant, un nouveau drame de la BBC cherche à aborder un autre sujet très controversé au sein de la société d’aujourd’hui.

Ce drame est Noughts and Crosses mais où est la série filmée?

Noughts and Crosses arrive sur BBC One

Noughts and Crosses suit Death in Paradise dans la série de jeudi à 21 heures avec le premier épisode diffusé le 5 mars.

La série, basée sur la série de livres du même nom de l’auteur Malorie Blackman, raconte l’histoire d’un univers parallèle où les Noirs (croix) sont la classe dominante dans la société et les Blancs (Noughts) sont séparés en une sous-classe.

Le mélange entre les deux races est interdit, mais lorsque Callum, un néant, et Sephy, une croix, tombent amoureux, leur vision du monde est bouleversée dans ce conte à la Roméo et Juliette.

Où se situe Noughts and Crosses?

Noughts and Crosses se déroule dans une version fictive de Londres.

Il s’agit d’une dystopie qui se déroule au cours de la même période où nous nous trouvons maintenant et une grande partie du monde que nous habitons se traduit dans ce monde parallèle.

Cependant, la principale différence est que les croix sont la faction dominante tandis que les noughts sont considérés comme une sous-classe, une histoire similaire à celle de l’apartheid en Afrique du Sud.

Où Noughts and Crosses a-t-il été filmé?

La similitude avec l’Afrique du Sud ne s’arrête cependant pas à la prémisse, car l’émission elle-même a également été tournée en Afrique du Sud.

Pour aider à donner l’ambiance dystopique de Londres et d’un autre monde, des lieux à travers l’Afrique du Sud ont été utilisés, mais la plupart des tournages ont eu lieu dans et autour de Capt Town.

Selon RadioTimes, le manoir de la famille Hadley est situé dans la banlieue de Constantia au Cap, une zone qui a été qualifiée de «blanche uniquement» pendant l’apartheid.

Le Cap a également été l’hôte de l’emplacement de l’académie militaire d’Aprica, en particulier le château de Bonne-Espérance au Cap, qui possède des bâtiments datant du XVIIe lorsque les Hollandais se sont installés dans la région.

Et enfin, les scènes de l’hôpital noughts ont été filmées dans le centre du Cap tandis que d’autres scènes se déroulaient près des quais de la ville.

Noughts and Crosses commence à 21 h le jeudi 5 mars et se poursuivra pendant six épisodes, la finale étant diffusée le 9 avril. Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, cependant, les six épisodes arriveront sur BBC iPlayer après la diffusion de l’épisode initial sur BBC One.

