Où ont-ils filmé Sandylands? Une nouvelle série sur Gold fait un voyage au bord de la mer! – HITC

Une nouvelle série en trois parties appelée Sandylands est arrivée sur Gold et elle n’est certainement pas à court de talent, mettant en vedette Natalie Dew (Bodyguard), David Walliams (Little Britain), Sophie Thompson (Detectorists), Craig Parkinson (Misfits), Simon Bird (The Inbetweeners) et plus.

Natalie est placée en tête dans le rôle d’Emily Verma, qui revient dans les Sandylands à la suite de la mystérieuse disparition de son père … il est déclaré perdu en mer après un incident de pédalo.

À la maison et au mémorial, elle rencontre toutes les personnes étranges et merveilleuses qui habitent son ancien terrain de prédilection, y compris d’étranges voisins et des guides touristiques enthousiastes.

Les rôles donnent vraiment au casting une chance de s’amuser et de briller. Bien sûr, la majorité des interprètes sont très familiers, mais qu’en est-il de l’emplacement lui-même?

Où ont-ils filmé Sandylands?

Comme l’a souligné le Bristol Post, Sandylands a été filmé à Weston-super-Mare, une ville balnéaire du Somerset, en Angleterre.

Un tournage dans divers lieux a eu lieu à l’automne 2019, au cas où vous vous poseriez des questions sur la météo!

La source note que l’équipe de tournage était basée au Tropicana pendant le tournage, notant que la plage pittoresque et la gare figurent clairement dans la série.

Ceux qui connaissent la région reconnaîtront également le lac marin.

Il y a de grands endroits explorés tout au long du parcours, et en fait, North Somerset n’est certainement pas étranger aux équipes qui se pressent pour filmer, avec des émissions telles que Broadchurch et Sanditon qui y ont également tourné à certains endroits tels que Clevedon et Uphill.

Pete Thornton sur Sandylands

La source précédente [Bristol Post] comprenait également une perspective de Pete Thornton, qui était responsable de la mise en service de Sandylands.

En parlant de l’émission, il a déclaré: “En tant que comédie relation père / fille avec une touche, cette série innove davantage pour les originaux de comédie sur Gold.”

C’est une belle histoire, mais sans doute, un spectacle comme celui-ci ne peut être aussi bon que son casting. À cet égard, nous devons convenir avec Pete qu’il s’agit d’un gagnant: «La qualité de la distribution témoigne de la gamme de personnages brillamment dessinés et nous sommes impatients de plonger dans les eaux mystérieuses tourbillonnant autour de Sandylands . “

Alors maintenant, le public a eu la chance de le voir, qu’en pense-t-il?

Les téléspectateurs parlent de Sandylands sur Twitter

Jusqu’à présent, Sandylands a suscité des éloges admirables du public sur Twitter.

Un certain nombre de fans ont déjà clairement fait savoir qu’ils étaient prêts pour une deuxième saison, le grand casting réussissant à faire rire certains.

