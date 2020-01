Où puis-je regarder les fléchettes BDO en direct? Date finale, chaîne et heure du Championnat du Monde 2020! – HITC

Les derniers jours du Championnat du monde de fléchettes BDO 2020 sont à nos portes, mais comment les fans peuvent-ils se mettre au diapason?

Après une accumulation rocheuse, le Championnat du monde de fléchettes BDO 2020 touche à sa fin avec seulement quelques jours d’action.

La compétition a été gâchée par un changement de lieu controversé qui a conduit à de mauvaises ventes de billets et à une affluence de spectateurs.

Cependant, cela n’a pas nui à l’action des fléchettes et les fans qui souhaitent se connecter aux derniers jours de la compétition ont un certain nombre d’options disponibles.

Comment regarder

Le championnat du monde de fléchettes BDO 2020, qui a été diffusé sur la BBC et sur Channel 4 ces dernières années, se retrouve actuellement sur la chaîne de télévision Quest, aux côtés des temps forts du football EFL.

Quest est le canal 12 sur Freeview tandis que sur Virgin le numéro de canal est 144 et sur Sky, les téléspectateurs devront se connecter sur le canal 154.

Si vous souhaitez diffuser l’action, le site Web de dplay, anciennement connu sous le nom de QuestOD, permet non seulement de diffuser en direct la couverture, mais vous permet de rattraper l’action que vous avez peut-être manquée.

Un spectacle des temps forts est également diffusé tous les jours à 5h du matin, mais peut être visionné lors d’un rattrapage via dplay.

Changement de lieu pour 2020

Bien sûr, une façon de suivre l’action serait d’assister à l’événement lui-même.

Cependant, après plus de 30 ans à appeler le Lakeside country club à Surrey, le championnat du monde BDO a déménagé à l’Indigo à l’O2 à Londres.

Cette décision s’est avérée impopulaire pour beaucoup et a entraîné une mauvaise vente de billets pour l’événement, en partie à cause du prix, 58,80 £ pour les sièges principaux et 36,70 £ pour les sièges à l’arrière.

Programme TV pour les derniers jours

Les derniers jours du tournoi 2020 sont à nos portes et l’intérêt est grand pour voir qui peut remplacer Glen Durrant en tant que champion après avoir quitté le BDO en janvier 2019.

L’horaire de Quest TV pour les derniers jours est le suivant:

Jeudi 9 janvier

Couverture de 13h00 à 16h00

Vendredi 10 janvier

Couverture de 13h00 à 17h00

Samedi 11 janvier

Couverture de 13h30 à 16h30

Dimanche 12 janvier (dernier jour de compétition)

Couverture de 19h00 à 21h30

