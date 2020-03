Où regarder des concerts en direct gratuitement pendant le verrouillage du coronavirus – .

Le verrouillage du coronavirus a incité de nombreux artistes à sauter sur les médias sociaux et à s’engager plus directement avec les fans.

Certains musiciens ont récemment commencé à diffuser des concerts en direct depuis leur domicile alors qu’ils étaient en quarantaine.

Même des musiciens de haut niveau comme Garth Brooks, John Legend et Chris Martin s’amusent.

Le coronavirus a une grande partie du monde en verrouillage, et certaines célébrités ne savent tout simplement pas quoi faire avec elles-mêmes. Exemple: Madonna s’est déchaînée sur Twitter et a publié des vidéos qui, parfois, sont carrément absurdes. Le poste le plus bizarre qu’elle avait impliqué l’a fait flotter dans un bain laiteux avec des pétales de rose parlant de la façon dont le coronavirus est le grand égaliseur. Dans un autre article, elle a commencé à chanter une chanson parodique sur le poisson frit. La performance était si digne de grincer des dents qu’elle a même incité Weird Al, le roi de la parodie, à répondre: «Vous voyez? Pas si facile, non? “

Cependant, toutes les célébrités ne manquent pas complètement de conscience de soi. En fait, certains athlètes, acteurs et musiciens ont publié beaucoup de bons contenus tout en restant bloqués. Certains musiciens, par exemple, ont décidé d’organiser gratuitement des concerts gratuits et impromptus dans leur salon. Et nous ne parlons pas de certains musiciens de niveau C dont vous n’avez jamais entendu parler. Nous parlons de listeurs comme Garth Brooks, Chris Martin de Coldplay, Shawn Mendes et bien d’autres.

Si vous n’avez pas encore vu une de ces vidéos en direct, vous manquez quelque chose d’une expérience surréaliste et unique. Lundi dernier, par exemple, Garth Brooks et Trisha Yearwood ont donné un concert privé depuis leur maison qui a attiré 3,4 millions de téléspectateurs sur FaceBook Live. Hier, Brooks et Yearwood sont de nouveau en ligne et ont même répondu aux demandes des téléspectateurs.

Pour un petit aperçu de ce que vous manquez, voici une vidéo de Shawn Mendes et Camilla Cabello mettant en scène une performance de fortune sur Instagram.

Alors, où allez-vous si vous voulez profiter de certaines de ces performances intrigantes? Eh bien, il y a beaucoup de choses à garder à l’esprit, mais Offers.com a dressé une belle liste de destinations en ligne pour la musique que vous devez garder à l’esprit.

Quelques sélections notables peuvent être consultées ci-dessous et incluent des frappeurs lourds tels que Metallica, Machine Gun Kelly et Yo-Yo Ma.

Americana Highways diffuse en direct «Live Music From the Quarantine», une série de quatre sets de 30 minutes consécutifs d’artistes différents, six soirs par semaine sur Facebook Live. Voici le programme des artistes.

Le flux en direct d’Armin van Buuren, «Beat the Silence», diffusera de la musique quotidiennement via Twitch, Facebook et YouTube.

Live-At-Home de Billboard propose de la musique live dans les foyers sur sa page Facebook. Le musicien des années 80 Richard Marx se produit pour la série Billboard Live At-Home deux fois par jour à 15 heures. ET. le 26 mars.

Mary Chapin Carpenter a lancé «Songs From Home», une nouvelle série de musique en ligne sur Facebook.

Charli XCX lance une nouvelle série Instagram Live d’émissions quotidiennes «auto-isolantes».

Diplo tourne un DJ set de deux heures intitulé «Corona World Tour», certains jours à 22 h. ET via son YouTube, Twitch et Instagram. Il prévoit de continuer à le faire tant que les gens se distancient socialement ou sont en quarantaine.

Echosmith donnera des spectacles acoustiques lors de leur «The Lonely Generation Acoustic Digital Tour» du 1er au 14 avril sur leur Instagram et Facebook.

Garth Brooks a une série hebdomadaire sur Facebook intitulée «Inside Studio G» le lundi à 19 h. ET.

Le chanteur de Glass Animals, Dave Bayley, lance «Quarantine Covers» sur YouTube, qui le mettra en vedette couvrant les chansons demandées par les fans et passant en revue l’équipement qu’il a utilisé pour les enregistrer.

JoJo accepte les demandes de couverture lors de sa diffusion en direct à 15 h. ET tous les jours sur son Instagram.

Machine Gun Kelly interprète quotidiennement des reprises de guitare rapides appelées «#LockdownSessions» sur leur Instagram.

Katharine McPhee et David Foster se produisent en direct sur Instagram tous les jours à 20h30. ET.

Tori Kelly est en direct tous les jours sur Instagram à 16 heures. ET.

Metallica a lancé une nouvelle série de concerts le lundi, intitulée «#MetallicaMondays», sur YouTube et Facebook.

MTV a lancé «Unplugged at Home» mettant en vedette différents artistes jouant des sets acoustiques chez eux sur YouTube. Ils annonceront plus d’artistes dans les semaines à venir.

Le magazine Rolling Stone a lancé une nouvelle série sur Instagram intitulée «In My Room» à 15 heures. ET tous les lundis, mercredis et vendredis.

Tidal organise une série «Check In» avec Elliott Wilson et des invités spéciaux sur Instagram.

Rob Thomas partage régulièrement «#SocialDistanceSessions» sur Instagram, encourageant d’autres artistes à y participer.

Vanessa Carlton, rendue célèbre par son premier tube «A Thousand Miles» en 2002, chante deux chansons chaque jour sur sa performance Instagram à 18 h. ET jusqu’au 27 mars, date à laquelle elle sort son sixième album «Love Is An Art».

L’Organisation mondiale de la santé a mis en place sa campagne Together At Home où vous pouvez en apprendre davantage sur COVID-19, regarder les performances en direct des musiciens les plus populaires au cours de la série de concerts gratuits de l’OMS et faire un don à la collecte de fonds COVID-19 Solidarity Response. Ils diffusent également des concerts en direct sur leur Instagram.

Yo-Yo Ma prévoit de se produire régulièrement sur Instagram avec sa série «Songs of Comfort».

