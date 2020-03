Où regarder la messe du dimanche en ligne?

Mexico – L’Association catholique pour la communication (SIGNIS Mexique) a lancé la plate-forme Ecclesia.App pour différentes organisations catholiques, religieuses et laïques afin de partager et de fournir des informations, des formations, des divertissements et des services d’assistance à distance pendant la contingence. santé par le coronavirus COVID-19.

«En cette période exceptionnelle due à la pandémie mondiale de COVID-19, les services paroissiaux que les catholiques du monde entier reçoivent régulièrement sont limités. Nos évêques sont invités à leurs paroissiens à suivre l’expérience des sacrements, en particulier la Sainte Messe, à travers les médias tels que la radio et la télévision, les services en ligne et numériques déjà offerts par diverses institutions catholiques “, explique Ricardo Cruz, président SIGNIS Mexique.

Dans un communiqué, il a été signalé que tous les services peuvent être téléchargés sur la plate-forme Ecclesia.App afin que les fidèles de leur domicile et de partout dans le monde puissent y accéder: services liturgiques, divertissement, information, matériel de formation et même services d’accompagnement à distance.

«Dans un premier temps, Ecclesia.App invite tous les fidèles à enregistrer les services de communication en ligne et / ou numériques qu’ils proposent, ou utilisent, pour intégrer un annuaire qui permet à tous les catholiques de trouver plus facilement les ressources déjà disponibles et de pouvoir continuer l’expérience sacramentelle, ainsi que d’avoir l’aide spirituelle dont ils ont besoin en ces temps difficiles. En outre, il est prévu d’offrir des informations sur les paroisses: messes, exposition du Saint-Sacrement, catéchisme, etc. », a ajouté la lettre.

Le service Ecclesia (Eglise en latin) avec lequel ce projet a été baptisé, offrira dans un premier temps les services suivants aux fidèles catholiques, en 3 langues (espagnol, anglais, français), via le site Web et l’application mobile (Android).

Dans l’application, vous pouvez trouver des horaires de masse en ligne et des liens vers la diffusion en direct; des informations supplémentaires sur le service numérique; des informations sur votre paroisse; heures d’ouverture; événements disponibles; liens vers la collecte et les dons, si disponibles; géolocalisation des paroisses (Android uniquement).

Pour consulter l’annuaire, enregistrer un service et télécharger l’application Android, visitez: www.ecclesia.app