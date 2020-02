Où regarder le Super Bowl et le spectacle de mi-temps de Shakira et Jennifer Lopez

Où regarder le Super Bowl et le spectacle de la mi-temps de Shakira et Jennifer Lopez | Réforme

Shakira et Jennifer Lopez sont prêtes pour leur présentation à la mi-temps dans le match du Super Bowl, sachez où les voir ici.

Le Super Bowl LIV, entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City, sera l’un des jeux les plus chauds de tous les temps et de le plus attendu.

Bien que le jeu soit l’un des plus les amateurs de sport la majorité des internautes et des téléspectateurs l’attendent car les artistes latins se présenteront jusqu’à présent n’ont pas donné plus de détails À propos de votre présentation.

Vous pourriez être intéressé: Shakira et Gerard Piqué fêtent leur anniversaire, le couple pourrait fêter dans le Super Bowl

L’heure convenue pour commencer Super bol, ce sera à 18 h 30 heure locale à Miami, c’est-à-dire en même temps que la Colombie.

Le match le plus important du football américain, dans lequel ils affronteront la “Conférence américaine” (chefs) et la “Conférence nationale” (49ers), a tout le monde excité, le vainqueur remportera le trophée loué Vince Lombardi.

Mais ce n’est pas la seule chose qui a suscité l’enthousiasme des spectateurs. La mi-temps est quelque chose qui suscite également les fans, Il est habituel que cette émission soit l’une des choses les plus attendues et les plus commentées jusqu’à présent.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Les émissions à la mi-temps sont emblématiques à travers le monde, probablement encore plus que le jeu lui-même comme dans certains mèmes, il a été vu récemment.

Le match sera diffusé sur les chaînes ESPN, Fox Sports, Channel 5 et Channel 7. L’heure de départ sera à 18h30 et le grand spectacle de la mi-temps commencera à 20h20. La transmission en ligne se fera en: Minute à Minute de Mediiempo.com mais vous pouvez également en profiter sur Facebook en direct.

Lire aussi: JLo et Shakira déchaînent des mèmes, disent qu’ils auront un grand show

.