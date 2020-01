Où se déroulent les BAFTA 2020? Explorez le lieu emblématique de 149 ans! – HITC

Les BAFTA Awards 2020 sont presque là, mais où se déroule l’événement cette année?

C’est encore cette période de l’année, les amis. La saison des prix du cinéma est arrivée!

Bien que les Oscars soient évidemment considérés comme le prix ultime, une grande attention est encore accordée à des prix tels que les Golden Globes et ici au Royaume-Uni, les BAFTA.

Cette année sera sans aucun doute un concours serré avec des films vraiment superbes parmi les nominés.

Et de manière appropriée, pour accompagner la grande occasion, les BAFTA seront hébergés dans l’un des endroits les plus emblématiques et historiques du Royaume-Uni.

Les BAFTA 2020 sont à nos portes

Les BAFTA 2020 sont presque arrivés. La cérémonie devrait avoir lieu le 2 février et l’anticipation est clairement en train de croître pour voir qui remportera quoi dans le plus grand événement du cinéma britannique.

Après que l’aimable Stephen Fry ait accueilli les BAFTA de 2001-2006 et 2012-2017, Joanna Lumley a pris la relève en 2018 et 2019.

En 2020, cependant, ce sera l’énergique Graham Norton, célèbre pour son talk-show et ses commentaires sur l’Eurovision, qui assumera des fonctions dans l’un des sites les plus spectaculaires du Royaume-Uni.

Où se déroulent les BAFTA 2020?

Les BAFTA 2020 se déroulent dans le magnifique Royal Albert Hall.

Tout au long de leur histoire de 73 ans, les BAFTA ont toujours eu lieu à Londres mais se sont rarement installés au même endroit.

De 2000 à 2007, la cérémonie a eu lieu au cinéma phare Odeon à Leicester Square. Entre 2008 et 2016, c’est le Royal Opera House qui a accueilli les BAFTA.

Mais depuis 2017, c’est le Royal Albert Hall, âgé de 149 ans, qui abrite les BAFTA.

Le Royal Albert Hall a été inauguré en 1871 par la reine Victoria qui a dédié le lieu à son défunt mari décédé en 1861.

Le lieu est une œuvre d’art architectural et le bâtiment emblématique peut accueillir une capacité de 5 272 personnes.

En plus des BAFTA, le Royal Albert Hall est célèbre pour avoir accueilli les Proms, une série de concerts qui se déroulent depuis 1941.

Comment regarder la cérémonie

La cérémonie des BAFTA 2020 aura lieu le 2 février et sera disponible sur BBC One de 21h à 23h.

Pour vous assurer que la cérémonie de remise des prix ne se prolonge pas pendant des heures, la cérémonie proprement dite a lieu plus tôt dans la journée et certaines des récompenses mineures sont éditées pour raccourcir la durée d’exécution.

