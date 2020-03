Où serait la famille Kardashian aujourd’hui si Rob Sr. était toujours vivant?

Le décès de Robert Kardashian Sr.a changé à jamais la vie de ses enfants. L’avocat de Los Angeles et père du célèbre clan Kardashian est décédé en septembre 2003.

Cette année a marqué le 16e anniversaire de son décès. C’est un jour dont sa famille se souvient bien. Chaque année, les filles Kardashian marquent l’anniversaire avec un hommage en quelque sorte à leur patriarche.

Rob Sr. ne croirait probablement pas ce que sa famille a fait dans les années qui ont suivi son décès. Il n’avait probablement aucune idée que ses filles allaient commencer l’une des émissions de télé-réalité les plus anciennes.

Il n’a peut-être pas approuvé toutes leurs escapades, en fait, s’il était vivant, y aurait-il même un maintien avec les Kardashian?

Robert Kardashian Sr. était conservateur

La famille Kardashian-Jenner | Maureen Donaldson / Archives Michael Ochs / .

Les fans de Reddit ont récemment publié un fil sur ce à quoi la famille Kardashian ressemblerait aujourd’hui si Robert n’était pas tombé malade. En juillet 2003, il a été diagnostiqué d’un cancer de l’œsophage. Il est décédé quelques mois plus tard en raison de la maladie. Mais s’il était toujours là aujourd’hui, les fans n’auraient peut-être jamais connu les Kardashians.

Robert Sr. était très conservateur. Beaucoup de pitreries qui ont lancé sa famille aux yeux du public étaient des choses qu’il n’aurait jamais approuvées. Par exemple, la sex tape et les nus de Kim ont déjà été publiés, et il y a une théorie des fans selon laquelle elle les a elle-même libérés pour attention.

Si son père était là, elle aurait probablement réfléchi à deux fois avant de diffuser ses médias intimes.

Khloé Kardashian affirme qu’elle a été arrêtée à cause de Robert Kardashian Sr.

Dans la première saison de Keeping Up with the Kardashians, Khloe Kardashian a été arrêtée pour un DUI. Le moment est souvent désigné comme la scène la plus scénarisée de l’histoire de la série. Khloe a été arrêté, mais pas pendant le tournage de l’émission.

Elle a affirmé que la raison pour laquelle elle buvait était qu’elle était désemparée à l’anniversaire de la mort de son père. Cela aurait été le troisième anniversaire de la disparition prématurée de son père en septembre 2007. C’est à ce moment-là que la série a filmé son arrestation, mais ce n’est pas vraiment quand elle a été arrêtée.

En réalité, elle a obtenu le DUI en mars de la même année, et ils ont reconstitué le moment pour le spectacle.

Le fait que Khloe ait été arrêtée des mois avant la date réelle de la mort de son père fait exploser son excuse. Les fans de reddit pensent que si Robert père était vivant aujourd’hui, Khloe serait plus responsable de ses actions. Ils pensent qu’elle sortirait avec de meilleurs hommes, et peut-être qu’elle n’aurait jamais été arrêtée en premier lieu.

Kim Kardashian serait-elle allée à la faculté de droit si Robert Kardashian père était toujours en vie?

Le père de Kim était un avocat prospère, et maintenant elle suit ses traces. Il s’adressait à des clients d’élite célèbres. Kim prévoit de prendre un chemin différent. Elle veut pousser à la réforme de la justice avec son diplôme en droit. Cependant, les fans pensent que si Robert était encore en vie, les choses pourraient être très différentes pour la famille Kardashian.

Certains fans pensent que Kim et ses sœurs auraient toujours suivi le même chemin de la télé-réalité, mais sans la bénédiction de leur père. Puisqu’il était déjà décédé quand ils ont commencé leur émission, il ne pouvait pas vraiment s’y opposer. S’il était toujours là aujourd’hui, ils auraient peut-être encore commencé l’empire du divertissement Kardashian, mais il ne l’a peut-être pas aimé.

Leur excellente relation fait partie de ce qui intéresse Kim dans la loi. S’il y avait un fossé entre eux, Kim n’aurait peut-être pas voulu devenir avocate comme son père.

La théorie selon laquelle les gens meurent en héros ou vivent assez longtemps pour devenir le méchant peut s’appliquer ici. Si Robert père avait vécu, il est possible que sa relation avec sa famille se soit détériorée à un moment donné. Surtout s’ils ont fait des choix discutables, comme sortir une sex tape.