Où sont les 4 maris de Joe Exotic maintenant?

Tiger King: Murder, Mayhem et Madness a gagné la première place du classement Netflix, et pour une bonne raison. Les docuseries qui suivent le gardien exotique de l’Oklahoma, «Joe Exotic», sont presque trop incroyables pour être vraies. La vie sauvage de Joe Exotic comprend de gros chats, un complot de meurtre pour compte d’autrui, quatre maris, et maintenant, une peine de prison de 22 ans. Beaucoup veulent savoir où sont les maris de Joe Exotic maintenant?

Brian Rhyne était le premier mari de Joe Exotic

Joe Exotic – Tiger King | Netflix

Le premier mari de Joe Exotic, Brian Rhyne, n’a peut-être pas été beaucoup mentionné dans la série Netflix, mais il revendique le titre de «premier mari». Rhyne était là avant la création du zoo.

Les deux se sont rencontrés dans les années 1980 lorsque Exotic travaillait comme gardien de sécurité dans un bar de cowboy gay au Texas, selon le New York Magazine. Rhyne avait 19 ans quand il a emménagé avec Exotic. Les deux ont ouvert le Greater Wynnewood Exotic Animal Park en Oklahoma, en 1999.

Les deux n’ont jamais été légalement mariés, mais se réfèrent autant l’un à l’autre. Rhyne est décédée de complications de santé liées au VIH en 2001.

John Finlay est devenu le deuxième mari d’Exotic avant les retombées

Lorsque Finlay a obtenu son diplôme d’études secondaires, il a rencontré et est tombé amoureux d’Exotic. Il avait été embauché pour aider à gérer le zoo et le roadshow. En 2014, les deux se sont mariés lors d’une cérémonie à trois qui comprenait également Travis Maldonado, 19 ans, après plus de 10 ans avec Exotic.

Cependant, des documents judiciaires ont fait allusion au fait qu’ils n’étaient peut-être pas légalement mariés.

Un an plus tard, Finlay a affirmé qu’Exotic était devenu contrôlant et manipulateur. La fin de leur relation est venue par une bagarre publique dans un parking. Finlay a été chargé de batterie.

Il a ensuite épousé le secrétaire du parc, Stormey, a eu un enfant avec elle et a obtenu une nouvelle dentition, selon un article sur la page Facebook, la page de fans de The Truth About John Finlay.

“Oui, j’ai les dents fixées”, écrit-il. “Les producteurs de la série Netflix avaient des vidéos et des photos de cela, mais ont choisi de ne pas les montrer.”

Selon Texas Monthly, il travaille actuellement comme soudeur.

Travis Maldonado est décédé d’un suicide accidentel

Travis Maldonado au visage de bébé a rejoint l’équipe d’Exotic alors qu’il n’avait que 19 ans et faisait partie de cette cérémonie à trois avec Exotic et Finlay.

Le 6 octobre 2017, Maldonado est décédé par suicide accidentel en retirant le chargeur d’un pistolet en pensant qu’il ne pouvait pas charger la balle lorsqu’il a appuyé sur la détente. L’incident est documenté sur Tiger King et se produit devant un collègue.

Dillon Passage a épousé Joe Exotic 66 jours après la mort de Maldonado

Le 11 décembre 2017, Maldonado a épousé son quatrième mari, Dillon Passage, qu’il a rencontré en ligne lors d’une conversation. Cela ne faisait que 66 jours depuis la mort de Maldonado et la mère de Maldonado en deuil était présente. Leur relation n’est pas beaucoup montrée dans les docuseries car elle se produit vers la fin du conte bizarre d’Exotic.

À partir de maintenant, Exotic purge une peine de 22 ans pour l’ensemble du complot de meurtre pour compte d’autrui, ainsi que de nombreuses autres violations de la faune. Lui et Passage semblent toujours mariés. Passage réside en Floride et préfère garder sa page Instagram «exempte de choses Joe», comme il a répondu au commentaire d’un fan.

Si vous n’avez pas encore rattrapé Tiger King: Murder, Mayhem et Madness et les maris mentionnés ci-dessus, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant – alors que nous sommes tous en quarantaine en raison de l’épidémie de coronavirus (COVED-19).