Où sont les enfants de Cilla Black maintenant? – HITC

Cilla Black a commencé comme chanteuse en 1963, ce qu’elle est devenue, elle ne s’y attendait probablement pas. Aujourd’hui, on se souvient d’elle comme l’un des «grands» du show-business.

Cela fait cinq ans depuis sa mort et maintenant la famille et les amis de Cilla Black reviennent sur l’un des artistes les plus mémorables du Royaume-Uni. Les clips regardent Cilla comme nous ne l’avons jamais vue auparavant.

Rapportée par Sheridan Smith, Cilla: The Lost Tapes sera diffusée sur ITV le mercredi 19 février 2020.

Cliff Richard, Paul O’Grady, Holly Willoughby, Rebecca Ferguson et bien d’autres célébrités regardent pleinement les vieilles cassettes de la vie de Cilla en tant que précurseur de son temps dans l’industrie du divertissement.

En plus d’avoir une carrière réussie, Cilla a également eu un mariage amoureux et une vie de famille. Alors, où sont les enfants de Cilla Black maintenant?

Qui était le mari de Cilla Black?

Il semble que ce soit un match au paradis alors que Cilla a commencé sa carrière de chanteuse alors que son futur mari était auteur-compositeur.

Cilla et Bobby Willis se sont mariés en 1969 et le couple est resté ensemble jusqu’à la mort de Bobby en 1999 à l’âge de 57 ans.

S’adressant au Liverpool Echo, le fils de Bobby et Cilla, Robert, a déclaré à propos de son père: «Il était avec elle à chaque enregistrement, toujours juste hors caméra, au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Il ne l’a jamais quittée. »

Combien d’enfants Cilla avait-elle?

Cilla et son mari, Bobby, ont eu quatre enfants ensemble.

Ils ont eu trois fils, Robert (né en 1970), Ben (1974) et Jack (1980) ainsi qu’une fille, Ellen (1975).

Ellen est décédée tragiquement peu de temps après sa naissance. S’exprimant sur les histoires de vie de Piers Morgan en 2009, Cilla a parlé de la culpabilité qu’elle avait ressentie après la mort de sa fille.

Les enfants de Cilla en 2020

À première vue, les fils de Cilla sont restés à l’écart des projecteurs.

Contrairement à leur mère, Robert, Ben et Jack n’ont pas fait carrière dans le divertissement.

Robert est apparu sur This Morning en février 2020 avant la diffusion de The Lost Tapes sur ITV pour expliquer comment les séquences vidéo ont été trouvées.

Il a dit des enregistrements: «Nous les avons juste mis de côté et ils se sont retrouvés dans mon grenier. J’ai décidé de les développer et les images avaient survécu. Il y avait beaucoup de choses que nous n’avions jamais vues auparavant. “

Cilla Black (2L) pose avec ses fils (de gauche à droite) Ben Willis, Robert Willis et Jack Willis, lors d’un déjeuner privé pour célébrer le prochain prix spécial BAFTA de Cilla Black organisé par Villa Maria…

