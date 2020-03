Où sont les marais à Liar? La série de la BBC a aidé le tourisme dans le village d’Essex – HITC

La série est de retour, mais où sont situés les marais de Liar?

Parfois, les lieux d’un film ou d’une série peuvent devenir des personnages en soi.

Il en existe de nombreux exemples, de Tokyo dans Lost in Translation de Sofia Coppola au bâtiment titulaire de The Haunting of Hill House.

Un exemple plus récent devrait être Menteur.

La série de thrillers de Harry et Jack Williams est arrivée sur les écrans en septembre 2017 et a été un succès immédiat auprès des critiques et du grand public. Joanne Froggatt et Ioan Gruffudd ont été félicitées pour leurs performances, s’attaquant à une histoire d’attraction sinistre devenue mortelle, tandis que l’écriture était également chérie.

Après six épisodes, nous étions tous accro, mais malheureusement, il y a eu une très longue attente entre les saisons, le deuxième ayant finalement démarré le lundi 2 mars 2020.

Encore une fois, on nous montre de superbes photos des marais, mais où sont-ils exactement?

Où sont les marais à Liar?

Selon le Radio Times, les marais de Liar se trouvent à Tollesbury, sur la côte d’Essex.

Ils constituent un cadre incroyable pour la scène d’ouverture mémorable, dans laquelle nous contemplons un kayak dirigé par Laura Nielson (Joanne Froggatt).

L’endroit devient partie intégrante du récit et nous y revenons de nombreuses fois tout au long de l’histoire. De plus, il est à noter que la marina de Tollesbury est située à l’embouchure de la rivière Blackwater, où elle rencontre la mer du Nord. Les superbes photos aériennes du paysage mettent en valeur à la fois les marais et la merveilleuse cinématographie, lui donnant l’apparence d’un labyrinthe à couper le souffle.

Il n’est peut-être pas trop surprenant que les fans de la série aient voulu les découvrir par eux-mêmes…

Les fans se sont rassemblés à Tollesbury après Liar

Comme l’a souligné l’Express lorsque le spectacle a commencé à être diffusé en 2017, un certain nombre de touristes se sont dirigés vers la marina de Tollesbury Saltings grâce à sa visite à Liar.

La source indique qu’un employé de bistrot et de bar de Harbor View a révélé: «Nous avons accueilli beaucoup plus de touristes que d’habitude depuis le début de la série en septembre. De nombreux visiteurs nous ont dit qu’ils étaient venus explorer la région après l’avoir vue à la télévision. »

Son apparence et ses motifs frappants en font un endroit idéal pour obtenir des clichés, mais il convient de noter que pendant les marées de printemps, les bancs de boue sont en réalité submergés.

Pour les amateurs de sports nautiques, les marais sont également devenus un endroit assez populaire pour une gamme d’activités.

Eliza Mellor de Liar parle des lieux de tournage

La source précédente [Express] souligne que la série se déroulait à l’origine à Bath, mais qu’il y avait un désir de trouver un endroit plus frappant pour tourner, avec la productrice Eliza Mellor révélant: «Deux endroits que nous avons vraiment aimés étaient Deal [in Kent] avec sa jetée et ces marais dans l’Essex. “

Il a poursuivi: «Lors d’une de nos premières vacances, nous avions notre caméraman Matt Gray avec nous et il avait un de ces petits drones. Il a dit: «Je serais ravi de l’envoyer et nous pouvons voir à quoi il ressemble depuis une hauteur…» Il a mis les images sur son téléphone et nous les avons regardées ici et là. C’était tellement incroyable. Parce qu’elles sont si marées, vous obtenez l’eau entrant et couvrant ces marais, puis sortant et quittant cet estuaire boueux. Cela semble extraordinaire, nous avons donc décidé de combiner les deux sites. »

Les résultats de leur détermination sont là sur l’écran, attirant à coup sûr l’admiration de nouveaux publics alors que de plus en plus de personnes recherchent ce joyau de la BBC.

