Où sont les membres des Clark Sisters aujourd’hui?

Après que les Clark Sisters: First Ladies of Gospel aient brisé les cotes de Lifetime en devenant le film original le mieux noté sur le réseau en quatre ans, les fans sont impatients d’en savoir plus sur le légendaire groupe de gospel légendaire. Le groupe a été le premier acte gospel à croiser des palmarès musicaux et à fusionner les genres grâce à leur talent vocal et leurs chansons innovantes.

Les Clark Sisters via Twitter

Ils sont devenus le groupe de gospel féminin le plus vendu de l’histoire et ont inspiré des artistes de tous les genres de musique. Les sœurs se sont lancées dans leur propre carrière solo réussie avant de se réunir en 2006. Le film s’est terminé par une brève mise à jour sur chaque membre individuel, les fans se demandant si elles se sont jamais réconciliées avec l’une de leurs sœurs.

Jacky Clark Chisholm

Jacky est l’aînée des sœurs et a été la dernière à sortir un projet solo avec son premier album 2005 Expectancy. L’album a été enregistré en direct au Cathedral Center de Détroit, avec des chants de fond interprétés par une assemblée spéciale de chanteurs. Deux de ses enfants étaient des chanteurs de fond et l’album comportait une chanson avec sa sœur Twinkie.

Source: Instagram

Elle a signé un nouveau contrat d’enregistrement en 2019 avec l’UAMC avec des promesses de nouvelle musique solo.

En plus de la musique, Jacky a travaillé comme infirmière lorsqu’elle n’était pas en tournée avec ses sœurs. Elle est toujours infirmière praticienne et équilibre son travail médical avec sa vie de chanteuse.

Twinkie Clark

Connue sous le nom de «La mère de la musique gospel contemporaine», Twinkie a écrit et arrangé la majorité de la musique pour le groupe. Enseignée par sa mère, elle a également voyagé à travers le monde aux côtés de sa maman pour faire de même pour d’autres chorales d’églises.

Source: Instagram

Le film montre les retombées de sa décision de vendre ses éditions pour une voiture, quelque chose qu’elle a regretté plus tard, mais a appris d’elle et a ensuite mis ses affaires en ordre lorsqu’elle a continué à écrire de la musique supplémentaire.

Source: YouTube

Depuis qu’elle a quitté le groupe, Twinkie a pris ses talents et les a appliqués à d’autres artistes, écrivant et arrangeant plus de 200 chansons tout au long de sa carrière. Elle est membre du Hammond Organ Hall of Fame.

Dorinda Clark-Cole

Dorinda a eu l’une des carrières solo les plus réussies des sœurs. Ses débuts éponymes ont été publiés en juin 2002 et lui ont valu deux prix Stellar et un prix Soul Train Lady of Soul pour la meilleure artiste de gospel féminin. Elle a sorti quatre albums supplémentaires.

Source: Instagram

Après avoir envisagé le suicide, surmonté une dépendance et vu la dépression nerveuse de sa sœur Twinke, Dorinda est devenue une défenseure de la santé mentale et utilise sa musique pour faire passer le message. Elle a également enseigné au Clark Conservatory of Music de Détroit et est administratrice de ministère au Greater Emmanuel Institutional COGIC.

Source: Instagram

Elle voyage en tant qu’évangéliste et est entrée dans l’histoire en Afrique du Sud lorsqu’elle est devenue la première femme à exercer la chaire devant plus de 4 000 personnes. Elle diffuse la parole de Dieu à travers ses divers programmes de radio et de télévision. Dorinda est également apparue dans plusieurs films et productions théâtrales.

Karen Clark Sheard

La plus jeune des sœurs Clark, Karen a eu le plus de succès en solo. Elle est devenue célèbre après son album solo très attendu, Final Karen en 1998 – qui lui a valu une nomination aux Grammy Awards et lui a valu un Soul Train Lady of Soul Award du meilleur chanteur féminin. Karen a fusionné le R&B et la musique gospel, en collaborant avec de nombreux artistes en dehors du genre gospel, y compris Faith Evans.

Source: Instagram

Enfin, Karen a culminé au numéro 2 sur les albums américains Billboard Top R & B / Hip-Hop et les albums américains Billboard Gospel Albums. Elle a sorti quatre albums solo supplémentaires, écrivant plusieurs de ses chansons.

Source: Instagram

Après avoir donné seulement 2% de chances de survie après être tombée dans le coma après une opération de chirurgie plastique élective, la foi de Karen a augmenté et elle a commencé à plaider pour l’amour-propre et la positivité du corps. Elle a dissuadé sa fille de subir une chirurgie élective qui a été montrée dans leur série de réalité BET, The Sheards, en 2013.

Denise Clark Bradford

Le film a montré le ressentiment croissant entre Denise et sa mère – ainsi que ses sœurs – qui a abouti à son départ éventuel du groupe après se sentir continuellement jugé pour avoir des enfants hors mariage. Elle a quitté The Clark Sisters en 1986 avec des rumeurs selon lesquelles elle avait été expulsée. Plus tard, elle a précisé qu’elle était partie après être tombée enceinte une quatrième fois et affirme avoir reçu pour instruction d’interrompre la grossesse.

Source: Instagram

Elle a partagé son histoire avec le talk-show Larry Reid Live en février 2019.

«Personne ne m’a viré. J’étais fatiguée des choses que je vivais derrière mes enfants », a-t-elle déclaré. «Et cela, je n’allais pas me débarrasser de mes enfants. On me conseillait de me débarrasser de mes enfants. Je suis ici pour clarifier le ouï-dire. “

Denise n’a eu aucun contact avec ses sœurs jusqu’à la mort de leur mère en 1994. Les retrouvailles n’ont pas été agréables, comme le montre le film avec les autres sœurs ayant le sentiment que Denise était irrespectueuse lors des funérailles.

Source: Instagram

Malheureusement, Denise reste séparée de ses sœurs aujourd’hui. Elle a dit à Reid qu’elle avait essayé de rendre visite à sa sœur Twinkie lorsqu’elle est tombée malade, mais n’a pas été autorisée à la voir. Denise soutient qu’elle aime sa famille et continue de demander des prières pour qu’elles puissent un jour régler leurs problèmes.

Elle est maintenant une mère mariée de sept enfants qui vit en Californie alors qu’elle poursuit son doctorat. Elle continue également de chanter et de servir dans son église locale.